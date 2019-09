Hoe help ik mijn zoons met huiswerk?

Moeder: „Mijn zoons van 7 en 8 krijgen al huiswerk: woordjes, sommetjes die niet zijn afgekomen, creatieve opdrachten. Als ik bij de jongens ga zitten, wordt er huiswerk gemaakt. Maar als ik niks zeg, gebeurt er niks. Ze spelen liever buiten. Hoe leer ik ze om zelfstandig huiswerk te maken? Ik hoor vaak dat tieners vertikken om te leren. Kan ik nu al een basis leggen zodat ze straks zelfstandig aan het werk gaan?

„En als ik ernaast zit, moet ik ze dan helpen om het werk zo optimaal mogelijk te doen? Mijn kinderen gaan naar een prestatiegerichte school; elke leerling krijgt les op eigen niveau, waardoor kinderen afhankelijk van hun vorderingen ‘labels’ krijgen zoals 1, 2 of 3 sterretjes (rekenen) en maan, raket, zon (taal). Andere ouders helpen hun kinderen om thuisopdrachten zo goed mogelijk in te leveren en laten hun kinderen oefenen met de squla-app. Ik ben bang dat mijn kinderen achter gaan lopen als ik dat niet met ze doe. Is dat eerlijk ten opzichte van mijn kinderen als hun klasgenoten wel door hun ouders worden geholpen?”

Maak er een routine van

Marga Akkerman: „Huiswerk maken gaat het makkelijkst als het een dagelijks patroon wordt, als onderdeel van de dagindeling. Maar kinderen van de leeftijd van uw zoons kunnen dat uiteraard nog niet zelfstandig. Kies een moment van de dag uit waarop een kwartiertje huiswerk kan worden gemaakt, niet langer. Ga er naast zitten, en help als dat nodig is. Zo leren uw kinderen dat er een vaste tijd en plek is waarop je huiswerk doet, en hoeven ze straks op de middelbare school niet iedere dag opnieuw die vermoeiende beslissing te nemen of ze hun huiswerk wel gaan doen en zo ja wanneer dan.

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog.

„Help uw kind het huiswerk goed te doen. Als u een taalfout ziet, of een verkeerde uitkomst van een som kunt u daar rustig aandacht aan besteden. Niet uit prestatieoogpunt, maar om uw kind te leren hoe het moet. Het gaat erom dat een kind leert, of het nu op school is of thuis.

„Laat u niet intimideren door die vermeende prestatiementaliteit op school. Het sterretjes- en maantjes-systeem is alleen maar een speelse manier om vorderingen te meten. En laat de aanpak van andere ouders niet uw leidraad zijn. Mocht het noodzakelijk zijn om met squla-apps te beginnen, hoort u het vanzelf wel van de leerkracht.”

Leer zelfregulatie

Jelle Jolles: „Huiswerk maken is een vaardigheid. 7 en 8 vind ik wel erg jong, maar die vaardigheid kunnen we kinderen zeker aanleren. Ouders zijn belangrijk om kinderen hierin de routes te wijzen. U helpt ze door te overleggen over het huiswerk: ‘Wat heb je voor huiswerk en wat moet je doen? Hoe lang denk je dat je daarmee bezig bent?’ Kunnen ze overzien waar een taak uit bestaat? Het is net als het leren inpakken van een sporttas: ‘Wat heb je nodig? Waar liggen die spullen?’

Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie en auteur van Het tienerbrein.

„Door op deze manier samen over huiswerk te praten, geef je woorden aan dat proces. Dat leert kinderen zelfregulatie en verbetert hun zelfinzicht. We zien dat kinderen die dat thuis zo geleerd krijgen, op de middelbare school veel minder moeite hebben met planning en huiswerk.

„Tijdens het huiswerk maken neemt u het werk natuurlijk niet over, maar u kunt uw kinderen wel richting geven. En uitleggen waarom iets wat ze opschrijven nog beter kan. Daar helpt u de leerkracht ook mee.”