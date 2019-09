Hoe erfelijk is homoseksualiteit?

Voor bijna al het menselijk gedrag wordt geprobeerd een genetische verklaring te vinden, zo ook voor homoseksualiteit. Een nieuw onderzoek wijst vijf DNA-variaties aan die een beetje lijken te correleren met homoseksueel gedrag. Wat houden die bevindingen in? In hoeverre kun je zeggen dat homoseksualiteit erfelijk is? In deze aflevering van Onbehaarde Apen alles over erfelijkheidsonderzoek en de geschiedenis van homoseksueel gedrag.

