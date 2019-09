Getty Trust investeert 100 miljoen dollar in bescherming van cultureel erfgoed

De J. Paul Getty Trust investeert de komende tien jaar 100 miljoen dollar in de bescherming van cultureel werelderfgoed. Dat heeft de Amerikaanse organisatie, een van ’s werelds rijkste kunstinstellingen, dinsdag in Los Angeles bekendgemaakt.

Het initiatief, genoemd Oude werelden nu: een toekomst voor het verleden, is volgens trust-president James Cuno hard nodig. „In een tijdperk van herlevend populisme, sektarisch geweld en klimaatverandering, loopt de toekomst van het gemeenschappelijk werelderfgoed gevaar”, zegt hij in een persverklaring.

De afgelopen twee decennia is veel erfgoed verloren gegaan, aldus Cuno. Moedwillig, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten door de terreurbeweging Islamitische Staat. Maar ook onbedoeld, door verwaarlozing. Cuno: „De oude wereld wordt veel minder bestudeerd dan voorheen. We willen ervoor zorgen dat de geschiedenis levend en fris blijft.”

De eerste projecten waar de Getty Trust geld in steekt, zijn Paphos, de havenstad in Cyprus die vanwege de grote archeologische waarde stad op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat, en een opleiding voor het behoud van klei-architectuur, gevestigd in Al Ain in Abu Dhabi.

Ook zijn subsidies verstrekt aan Stanford University en aan de Universiteit van Massachusetts voor het digitaal in kaart brengen van de neolitische nederzettingen in Çatalhöyük in Turkije en het landschap van de Romeinse stad Pompeï in Italië.

De Getty Trust bestaat naast het J. Paul Getty Museum in Los Angeles ook uit twee onderzoeksinstellingen. Het vermogen van de trust werd in 2017 geschat op 6,9 miljard dollar.