Dode door schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is woensdagavond een persoon overleden. Het slachtoffer reed in een auto over de Langbroekdreef toen deze beschoten werd, het voertuig reed daarop tegen de gevel van een brandweerkazerne. Dat meldt de politie in Amsterdam woensdagavond op Twitter.

De dader reed met een tweede verdachte op een zwarte motorscooter met drie wielen. Beiden droegen donkere kleding en zwarte helmen. De politie gaat er vooralsnog van uit dat het schietincident losstaat van de liquidatie van strafrechtadvocaat Derk Wiersum in het Amsterdamse stadsdeel Buitenveldert op woensdagochtend.

Politie_Adam Politie Amsterdam eo We krijgen veel vragen over de link tussen de moord van vanochtend en het schietincident zojuist op de Langbroekdreef. We nemen dit uiteraard mee in het onderzoek, maar gaan er vooralsnog vanuit dat dit schietincident hier los van staat. 18 september 2019 @ 19:47 Volgen

Er zouden woensdagavond in totaal vier schoten gelost zijn, meldt de lokale omroep AT5 op basis van getuigen. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hij of zij is overleden aan de verwondingen.