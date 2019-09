Bestuurder die publiek cross Leende inreed langer vast, ‘bijrijder’ vrijgelaten

De 21-jarige chauffeur van de auto die zondag bij een autocrosswedstrijd in het Brabantse Leende op het publiek inreed, blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest woensdag met veertien dagen verlengd. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem niet langer van poging tot moord, maar van poging tot doodslag.

Zijn 17-jarige vriendin is vrijgelaten. Kort na het incident vertelde ze de politie dat ze op de bijrijdersstoel zat, maar volgens het OM was dat niet het geval. Na de aanrijding werd de man belaagd, waarop zijn vriendin uit Veghel tegenover de politie „de schuld op zich nam”. Uit getuigenverklaringen blijkt dat alleen de bestuurder in de auto zat.

De man uit Reuver kreeg zondag ruzie over een rit die om veiligheidsreden was geannuleerd. Hij zou boos zijn geworden omdat hij zijn inschrijfgeld niet terugkreeg. Er ontstond een ruzie die uitmondde in een vechtpartij, waarna de bestuurder twee mannen (33 en 44) en een vrouw (35) uit België aanreed. Zij werden samen met een 14-jarige jongen die bij het gevecht gewond raakte naar het ziekenhuis gebracht.

‘Volstrekt idioot’

De officier van justitie reageert met felle bewoordingen op het incident: „Volstrekt onschuldige bezoekers zijn zondag het slachtoffer geworden van een totaal idiote actie. De bestuurder van de auto heeft gespeeld met de levens van een groot aantal mensen en dat rekenen wij hem zeer aan.”

Het OM neemt nog een voorval op in het onderzoek. Maandag werd een man uit Kaatsheuvel plots onwel, mogelijk als gevolg van de knokpartij op zondag.