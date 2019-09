Baard en spelen voor het volk – daar draaide het om in het meest traditionele stukje middagtelevisie van het jaar: het NOS-verslag van Prinsjesdag. Alle cijfers waren al uitgelekt, ‘designated survivor’ Stef Blok zat geheel cognito in Straatsburg, maar het laatste raadsel werd tot op het laatste haartje uitgevlooid: de baard van de koning. Zou hij die nog dragen?

Verslaggever Joris van Poppel mengde zich tussen de fans om baardvoorspellingen op te tekenen. Misschien kwam het doordat net voor de uitzending een aankondiging van de (heerlijke) Bevrijdingsnepjournaals voorbij was gekomen, maar voor mij had de scène iets weg van een amateurtoneelgezelschap dat zich aan een hipster-Hamlet waagt: „Baard of geen baard, dat is de vraag.”

Het volk bleek verdeeld: twee mensen voorspelden een baardige vorst, twee anderen gokten op een gladde koning. Intussen kwam Hans Jacobs, de koningshuisdeskundige van het ANP die Astrid Kersseboom assisteerde, met achtergrondinformatie: „Gisteren had hij ’m nog. Bij de avond in Carré voor de verjaardag van prinses Irene.” Mij leek de zaak daarmee wel beslist. Het afscheren van een vakantiebaard brengt risico’s met zich mee op het gebied van krassen en sneetjes en dat doet een koning dus niet op Prinsjesdagochtend.

De spanning liep op bij de hekken van Paleis Noordeinde. Prins Constantijn stapte naar buiten, mét baard – maar die had hij vorig jaar ook al. „Misschien heeft hij zijn broer aangestoken”, filosofeerde Jacobs. Toen verschenen eindelijk Willem-Alexander en Máxima. Kersseboom zat klaar om kond te doen van haar bevindingen. Helaas werd zij ernstig gehinderd door het protocol, dat voorschreef dat het Wilhelmus werd gespeeld. En door het volkslied heen praten, dat mag zelfs de NOS niet.

„Hans kroop bijna ín het beeldscherm”, vertelde Kersseboom toen het koninklijk paar in de glazen koets was verdwenen, om duidelijk te maken dat de baardzaak de deskundige niet onberoerd had gelaten. Jacobs stapte fluks over op het volgende hete hangijzer: de aangewezen overlever. Duidelijk was dat als er, zoals Rob Trip had gezegd, ‘iets heel ergs’ zou gebeuren in de Ridderzaal, Stef Blok was uitverkoren om ons, undesignated survivors, naar de toekomst te leiden. Maar hoe zat dat eigenlijk met de Troon?

Met monarchale doodsverachting begon Hans Jacobs aan een opsomming. Amalia is nog minderjarig. De eerste regent zou Máxima zijn en die zat óók in de Ridderzaal, net als Constantijn. Uiteindelijk eindigde de tocht door de Oranje-stamboom bij prinses Margriet. „Als we in zo’n geval niet helemaal met de monarchie stoppen.”

Er gebeurde niets ergs in de Ridderzaal, zodat we werden getrakteerd op een Dubbele Wopke in de talkshows. Minister Hoekstra, druk met een informele campagne om de nieuwe leider van het CDA te worden, had tijd gemaakt voor DWDD én Beau, met wisselend resultaat. Matthijs van Nieuwkerk had econome Barbara Baarsma als sidekick voor een stevige economische ondervraging, waar Hoekstra zich maar half raad mee wist.

De mens achter de staatsman in aanbouw kreeg ruimte bij Beau (waar Van Nieuwkerk flink wat collegiale reclame voor maakte). Van Erven Dorens besnuffelde het koffertje van de minister en ondervroeg deze over baardgroei, geloof, kickboksen, de kinderen en een soepmorsincident uit 2018. Er was zelfs een hoeksteen in de studio om het CDA-gevoel van zijn gast te symboliseren. Het interview eindigde in een massagestoel, elf uur nadat (wisten we inmiddels) Hoekstra zich voor het laatst had geschoren. Hij wel.