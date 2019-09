‘Amsterdamse wethouders logen en chanteerden’

De Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma (Deelnemingen, PvdA) heeft afvalondernemer Wim Beelen afgelopen maandag in een besloten gesprek op het stadhuis gechanteerd. Die beschuldiging uitte Beelen woensdagochtend tijdens een hoorzitting in de gemeenteraad. Ook zei hij dat wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid, GroenLinks) de raad onjuist heeft voorgelicht over haar kennis van zijn reddingsplan voor de noodlijdende afvalverbrander AEB. Beelen en twee van zijn medewerkers zijn bereid hierover onder ede te verklaren, zei hij.

Beelen, topman en mede-eigenaar van het gelijknamige recyclingbedrijf, was in de Amsterdamse raad om toelichting te geven over de gestrande overnamepoging van AEB. Vorige week besloot het Amsterdamse college dit private reddingsplan te staken en in plaats daarvan in te zetten op samenwerking met afvalbedrijf HVC, dat in publieke handen is. Dit leidde tot het vertrek van wethouder Udo Kock (Deelnemingen, D66), die voorstander was van een overname door Beelen.

Woensdag opende Beelen de aanval op het college. Hij vertelde in de raad over een gesprek, afgelopen maandag, met drie Amsterdamse wethouders. Daarin zou Dijksma, die het verkoopproces tijdelijk heeft overgenomen van de opgestapte Kock, hem herhaaldelijk hebben gevraagd om niet naar buiten te treden over zijn reddingsplan. Toen Beelen dit weigerde, zou Dijksma volgens hem gezegd hebben: „Uw bedrijf heeft nog meerdere files [dossiers, red.] lopen bij de gemeente Amsterdam. Als u toch naar buiten treedt, worden die een stuk moeilijker.” Beelen zei zich „ongelooflijk gechanteerd” te voelen door Dijksma.

Verbouwereerd

Ook over het optreden van Van Doorninck zei Beelen „verbouwereerd” te zijn. Zij stelde vorige week in de raad dat het college pas op het laatste moment door AEB op de hoogte is gebracht van het reddingsplan van Beelen, toen het recyclingbedrijf en AEB al een ‘intentieovereenkomst’ hadden getekend. „We wisten niet dat ze met een private partij op de proppen zouden komen,” zei Van Doorninck toen. Maar dat is een leugen volgens Beelen. „Op verzoek van de gemeente hebben we zeven weken aan dit plan gewerkt.” Ook zouden er ambtenaren van de gemeente bij de onderhandelingen betrokken zijn geweest.

Dijksma gaat in een schriftelijke reactie niet expliciet in op de chantagebeschuldiging. Ze erkent dat er maandag een gesprek heeft plaatsgevonden met Beelen. „Daarbij is hem gevraagd om bedrijfsgevoelige informatie over AEB zelf niet in de openbaarheid te brengen, omdat dit de positie van AEB en de gemeente zou schaden.” Dat Beelen op verzoek van de raad over zijn eigen plannen wilde vertellen, is „niet ter discussie gesteld”, stelt Dijksma.

Ook Van Doorninck reageert niet direct op de aanklacht van Beelen. Een woordvoerder stelt: „De wethouder verstaat onder een plan iets wat uitvoerbaar is, en de intentieovereenkomst tussen AEB en de private partij is dat niet.”

Volgens het college is het ‘plan-Beelen’ juridisch kwetsbaar. Beelen stelt als voorwaarde voor de deal dat de gemeente Amsterdam een twintigjarig afvalverwerkingscontract sluit met AEB. Dat is mogelijk verboden staatssteun, oordeelt het college op basis van een advies van advocatenkantoor Pels Rijcken, omdat zo’n contract dient te worden aanbesteed.

Tijd voor herbezinning

Deze woensdagmiddag discussieert de gemeenteraad over de redding van AEB. Wat daar ook uitkomt, vaststaat dat de crisis rond AEB deze week verder is ontspoord. Er was al een wethouder opgestapt, maandag schaarde de directie van AEB zich expliciet achter het private reddingsplan en woensdag werd bekend dat ook de ondernemingsraad (OR) van het afvalbedrijf een overname door Beelen als „de enige optie” ziet. Bovendien liet AEB-topman Koos de Vink, deze zomer nog aangesteld op last van de gemeente, na de hoorzitting blijken niet zomaar mee te werken aan een overname door HVC. „Wat er nu is gebeurd, vraagt om herbezinning. Ik loop niet zo snel weg, maar ik wil het bedrijf ook niet terugduwen in een structuur waarin de gemeente het voor het zeggen heeft.”

Los van de medewerking van AEB lijkt een deal met HVC nog ver weg. De onderhandelingen duren nog minstens een maand, erkent het college. Vervolgens moeten de 44 gemeenten en 6 waterschappen die eigenaar zijn van HVC het plan nog goedkeuren.

Wethouder Sanna Munnikendam (Financiën, D66) van de gemeente Zaanstad, een van de grootste gemeenten binnen HVC, zei woensdag desgevraagd nog weinig informatie te hebben over een mogelijke overname van AEB. De directie van HVC voert de gesprekken volgens haar op eigen gezag. Daar is ze niet blij mee. „Ik wil nauwer betrokken zijn en weten: wat zijn de risico’s, de voorwaarden, kansen?” Andere gemeenten zouden eveneens kritisch zijn, stelt Munnikendam. „We gaan geen blanco mandaat geven aan HVC.”

Veel tijd is er niet. Gemeente en banken houden AEB met noodkredieten overeind sinds de bedrijfstop in juni plots vier van de zes verbrandingslijnen stillegde. Op dit moment ligt er een verzoek van AEB bij de gemeente om nog eens 35 miljoen euro bij te storten. Daarmee zou de afvalverwerker het nog een maand kunnen uitzingen.