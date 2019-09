Advocaat kroongetuige Nabil B. doodgeschoten in Amsterdam

Advocaat Derk Wiersum is woensdagochtend vlak bij zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Wiersum verdedigde Nabil B., de kroongetuige in de strafzaak tegen Ridouan Taghi en een groep medeverdachten.

Het is de tweede moord die gelieerd lijkt te zijn aan de verklaringen van de kroongetuige. In maart 2018 is Reduan, de broer van kroongetuige Nabil B. vermoord in zijn kantoor in Amsterdam-Noord.

Sinds de moord op de broer van de kroongetuige wordt rekening gehouden met een aanslag op een advocaat. Een strafrechtadvocaat die de 44-jarige Wiersum goed kent maar niet met naam genoemd wil worden, vertelt dat er in de onderwereld al een tijd verhalen gingen over een aanslag op Wiersum. „Hij zou te veel weten, te veel namen kennen.”

Schoten en gegil

Een getuige hoorde om half acht een alarm afgaan en een man gillen, waarna ze vier schoten hoorde. „Ik dacht dat iemand vuurwerk afstak en toen zag ik mensen wegrennen.” De schutter, die de politie omschrijft als een man tussen de zestien en twintig jaar oud, vluchtte te voet en wordt nog altijd gezocht.

De zaak tegen crimineel kopstuk Ridouan Taghi en leden van zijn organisatie draait om een serie onderwereldmoorden waarvan zij verdacht worden. Nabil B. is zelf betrokken geweest bij twee liquidaties. In ruil voor strafvermindering heeft hij tientallen verklaringen afgelegd over zijn rol bij die strafbare feiten en de betrokkenheid van Taghi en andere leden van zijn organisatie.

Geschokt

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zegt op Twitter „geschokt” te zijn dat een advocaat in de uitoefening van zijn functie is geliquideerd. „We leven mee met de nabestaanden en volgen het onderzoek op de voet.” De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten is „diep geschokt”. Tegen persbureau ANP zegt de organisatie:

„Deze verschrikkelijke daad raakt een van de kernen van de rechtsstaat. Strafrechtadvocaten moeten veilig hun werk kunnen doen.”

Ook de Tweede Kamer reageert ontdaan op de liquidatie. „Italiaanse maffiapraktijken”, schrijft VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz op Twitter. „Dit tast het fundament van onze rechtstaat fors aan.” Regeringspartij CDA en oppositiepartij PvdA spreken volgens ANP van “een regelrechte aanslag op onze rechtsstaat”. Kamerlid voor D66 Maarten Groothuizen noemt het „inktzwart nieuws” en „een ongehoorde escalatie van geweld”.

Woensdagmiddag zijn in de Kamer de Algemene Beschouwingen, waarbij de Kamerleden debatteren over de plannen die het kabinet met Prinsjesdag presenteerde.

