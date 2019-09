Wordt een gevangene straks president?

Mediamagnaat Nabil Karoui en de partijloze hoogleraar Kais Saied zijn hoogstwaarschijnlijk door naar de tweede ronde van de presidentiële verkiezingen in Tunesië.

Dat bleek zondagavond uit een exitpoll van opiniepeiler Sigma Conseil. 19,5 procent van de stemmen zou zijn gegaan naar de conservatieve Saied, een voorheen onbekende Tunesiër. Volgens dezelfde poll koos 15,5 procent van de stemmers voor Karoui, die sinds vorige maand vastzit op verdenking van witwassen en fraude.

Kort na de bekendmaking van de uitslag van de poll claimde het team van Karoui zijn overwinning. Per brief vanuit de gevangenis, voorgelezen door zijn echtgenote, stelde Karoui dat de resultaten laten zien dat „het Tunesische volk kiest voor verandering”.

Tunesische Berlusconi

Volgens de omstreden tycoon, ook wel de Tunesische Berlusconi genoemd, zeggen Tunesiërs „nee tegen onrecht, armoede en marginalisering en ja tegen een eerlijke staat”. Karoui’s vrouw verwacht dat haar man deze week nog vrijkomt. Een rechtbank bepaalde dat Karoui mocht meedoen, maar geen campagne vanuit zijn cel mocht voeren. Zijn gevangenschap verleent Karoui intussen in de ogen van veel Tunesiërs de status van martelaar.

Mocht Karoui tot de tweede ronde doordringen en zelfs winnen, dan dreigt er een constitutionele crisis, zeker als hij ook veroordeeld zou worden. Niet in de laatste plaats omdat door onenigheid in het parlement er nog altijd niet voldoende rechters zijn benoemd in het nieuwe constitutioneel hof.

Ook concurrent Saied reageerde op de voorspelde uitslagen van de eerste verkiezingsronde. Op de Tunesische radio zei de hoogleraar dat „mijn overwinning een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt om frustratie te veranderen in hoop”. Hij sprak over een „revolutie” in het Noord-Afrikaanse land.

Anti-establishment

De voorlopige resultaten zijn opvallend omdat twee buitenstaanders lijken door te gaan naar de tweede ronde. Zowel Karoui als Saied profileert zich als anti-establishmentkandidaat die werkloosheid, een van de grootste problemen in het Noord-Afrikaanse land, willen aanpakken. Vooral de populariteit van Saied is opvallend – de partijloze hoogleraar had relatief weinig geld om campagne te voeren.

Dit was anders voor Karoui, die het publiek als directeur van de populaire televisiezender Nessma gemakkelijk kon bereiken. Nadat zijn 21-jarige zoon was verongelukt richtte hij een stichting op die ziekenhuisrekeningen van arme dorpelingen betaalt, dekens uitdeelt en huizen renoveert. De mediamagnaat wordt in achtergestelde gebieden van Tunesië gezien als de man die kan opkomen voor het volk.

Op zondag 13 oktober volgt de tweede en beslissende stemronde in Tunesië. De presidentsverkiezingen zijn vervroegd door de dood in juli van het zittende staatshoofd, de 93-jarige Caïd Essebsi. Ondanks zijn hoge leeftijd speelde hij op kritieke momenten een sleutelrol bij de verdediging van de democratie in Tunesië.