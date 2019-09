Europees onderzoek naar Belgische ‘illegale staatssteun’ aan 39 multinationals

De Europese Commissie is onderzoek begonnen naar mogelijk „illegale staatssteun” aan 39 multinationals door de Belgische overheid. Het gaat om deals die de Belgische fiscus tussen 2005 en 2014 sloot met internationale ondernemingen, waaronder Pfizer, BP, British American Tobacco, AB InBev, Belgacom en Henkel.

De multinationals hoefden toen geen belasting te betalen over winsten die ze maakten in het buitenland. Hierdoor betaalden ze 50 tot 90 procent minder belasting. Nu onderzoekt de Commissie of de regeling de bedrijven oneerlijk voordeel gaf ten opzichte van hun concurrenten.

„We zijn bezorgd dat het Belgische ‘overtollige-winst-belastingsysteem’ alleen bepaalde multinationals substantiële belastingvoordelen heeft opgeleverd”, zei Europees commissaris Margrethe Vestager (mededinging). Voordelen „die niet beschikbaar waren voor bedrijven in een gelijkwaardige situatie”.

Het nu begonnen onderzoek is ingesteld in vervolg op een vonnis van het Europees Hof van Justitie, afgelopen februari. Dat bepaalde dat België geen 700 miljoen euro hoeft terug te vorderen bij 35 multinationals, waartoe de Europese Commissie in 2016 opdracht had gegeven. België haalde dat geld terug, maar ging ook in beroep. Het Hof oordeelde daarop dat geen sprake was van illegale staatssteun.

De Commissie onderzoekt ook belastingvrijstellingen in Nederland, Luxemburg en Ierland. In Nederland worden de belastingdeals met Ikea en Nike onder de loep genomen. (NRC)