Voor het eerst alleen roetveegpieten tijdens landelijke sinterklaasintocht

Tijdens de intocht van Sinterklaas in de gemeente Apeldoorn zijn dit jaar alleen roetveegpieten te zien. Omroep NTR meldt dinsdag dat er geen Pieten worden ingezet die volledig zwart geschminkt zijn. Ook in het Sinterklaasjournaal zullen alleen roetveegpieten te zien zijn.

Het is de eerste keer dat er uitsluitend roetveegpieten worden ingezet door de omroep. De roetveegpiet was voor het eerst te zien in 2014, toen de NTR begon met het geleidelijk afbouwen van de inzet van volledig zwart geschminkte Pieten. De landelijke intocht van Sinterklaas is op zaterdag 16 november, het Sinterklaasjournaal begint vijf dagen eerder.

Het besluit is afgestemd met de gemeente Apeldoorn, meldt de NTR. De omroep is verantwoordelijk voor het verhaal en de televisie-uitzending, de gemeente voor de organisatie. Vorig jaar verklaarde de NTR dat het „geen actieve deelnemer in de Pietendiscussie” is en dat het als onafhankelijke omroep „maatschappelijke ontwikkelingen” weerspiegelt in zijn uitzendingen. De gemeente zegt in een verklaring „geen moeite [te] hebben met het volgen van de ontwikkeling die de NTR voorstaat”.

Demonstraties

Jaarlijks laait de discussie rondom Zwarte Piet weer op als de intocht nadert. Sommigen zien hem als een racistische figuur die afgeschaft moet worden, anderen als een dierbare traditie die verdedigd moet worden.

De afgelopen jaren was de landelijke intocht het podium van demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. In 2017 blokkeerden voorstanders een snelweg in Friesland om te voorkomen dat drie bussen met anti-Zwarte Piet-demonstranten bij de intocht in Dokkum aankwamen.

De intocht in Zaanstad vorig jaar verliep rustig, maar op verschillende andere plekken in het land ging het toen wel mis. In Eindhoven werden meerdere voorstanders aangehouden die racistische leuzen riepen en bier en eieren gooiden naar demonstranten tegen Zwarte Piet.