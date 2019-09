Ajax opent CL in stijl met 3-0 overwinning

Ajax is de Champions League goed begonnen met een 3-0 overwinning op Lille OSC. Fraai was het lang niet altijd, effectief des te meer. Ajax begon aarzelend tegen de huidige nummer vijf van de Franse competitie. Dat verkocht net als de Amsterdammers de voorbije maanden waardevolle spelers, maar deed ook investeringen.

Beide ploegen zoeken nog naar hun vorm, en dat was zichtbaar op het veld. Balverlies troef, hoewel Ajax trachtte het spel te maken, en Lille veelal op de counter loerde. De lange Nigeriaan Victor Osimhen, overgekomen van Charleroi, denderde in de eerste minuten een aantal keer richting Amsterdams doel, maar kon steeds op tijd afgestopt worden. Ajax was slordig in de passing, maar Lille liet het na daarvan te profiteren. In de 18de minuut kopte Quincy Promes op aangeven van Nicolas Tagliafico de 1-0 binnen. Frivool spel volgde, maar de ploeg van Erik ten Hag hield dat niet lang vol. Voor rust had Jonathan Ikone de gelijkmaker moeten maken, maar Andre Onana redde als zo vaak katachtig.

Na het voorbije wonderjaar, waarin Ajax reikte tot de halve finale van de Champions League en door dat goede presteren bepalende spelers kwijtraakte, zoekt de ploeg naar een stabiele basis. Na het vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, en in mindere mate Lasse Schöne, is nog geen gegoten oplossing gevonden. Logisch ook, zo vroeg in de nieuwe seizoen, hoewel de Argentijn Lisandro Martínez zijn draai begint te vinden. Die andere aanwinst, Edson Alvarez uit Mexico, schoof dinsdagavond na rust de 2-0 in de verre linkerhoek.

Belangrijker: dit Ajax herbergt een schat aan ervaring: het merendeel van de spelers maakte een paar maanden geleden onderdeel uit van dé Europese succesploeg. Tagliafico om er maar één te noemen, de maker van de 3-0. En ook Hakim Ziyech, de man met het fluwelen balgevoel, was in goede doen. De uitslag kon niet beter, het spel nog zeker wel.

