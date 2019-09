Tv-aanbieders verliezen zaak ‘voetbaltaks’

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) hoeft geen diepgaand onderzoek te doen naar mogelijk misbruik van het monopolie op de eredivisierechten. Die uitzendrechten zijn in handen van Eredivisie Media & Marketing (EMM), een dochter van Fox Sports. Dat mediabedrijf exploiteert de voetbalkanalen Fox Sports Eredivisie. Om de kanalen te kunnen doorgeven brengt Fox aan kabelbedrijven en KPN een vast bedrag per abonnee in rekening. Of hun abonnees nu voetbal kijken of niet.

KPN en het kleinere kabelbedrijf CAIW vinden dat oneerlijk en stapten naar de rechter. De twee distributeurs willen dat de ACM uitgebreid onderzoek doet, in de hoop dat EMM zijn tarieven zou moeten aanpassen.

KPN eiste ook direct ingrijpen door ACM op grond van Europese mededingingsregels. De distributeurs menen dat EMM misbruik maakt van zijn ‘must-have content’: distributeurs kunnen het niet maken om de voetbalkanalen niet aan hun abonnees aan te bieden.

Iedereen betaalt voor voetbal op tv (NRC, 6 mei 2019)

Voor de uitzendrechten betaalt de Fox-dochter dit seizoen naar schatting 90 miljoen euro aan de Eredivisie. Om dat geld terug te verdienen, heft Fox voor elke abonnee van iedere tv-aanbieder zo’n 25 euro per jaar. Ook voor het deel van de kijkers die geen interesse hebben in Fox Sports Eredivisie.

Tegen deze ‘voetbaltaks’ verweerden KPN en CAIW zich apart bij toezichthouder ACM. Die besloot dat een beperkt onderzoek voldoende was: de heffing van Fox Sports vormt geen bezwaar. Zowel het vonnis inzake KPN als de uitspraak inzake CAIW is in het voordeel van ACM en EMM. De rechter zegt dat de keuze van ACM juist is gezien haar ‘prioriteringsbeleid’ dat stoelt op beperkte ‘beschikbare onderzoekscapaciteit’.

ACM mag zelf bepalen wat het diepgaand onderzoekt als bijvoorbeeld schade dreigt voor consumenten bij mogelijk misbruik van marktposities. ACM vindt een onderzoek naar de rechtvaardigheid van de voetbaltaks te complex om snel een machtspositie van Fox te kunnen vaststellen. Ook denkt de rechter dat KPN en CAIW genoeg mogelijkheden hebben om hun kosten terug te verdienen, en er zou voldoende concurrentie zijn in aanbod van de voetbalzenders.

KPN en CAIW kunnen nog in beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), maar zeggen de uitspraak nog te bestuderen. Volgens de woordvoerder van Fox bevestigen de uitspraken dat het de kosten van de voetbalkanalen op een juiste wijze doorberekent. „Zoals ook NPO, RTL en Talpa vaste bedragen per kijker bedingen voor het mogen doorgeven van hun zenders.”