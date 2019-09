Trein gemist

Ik heb door een defecte NS-trein de internationale trein naar Stuttgart gemist. Terwijl ze een nieuw ticket print voor een latere trein, verontschuldigt de baliemedewerkster van de NS zich voor de vertraging die op dat moment is opgelopen tot drie uur. Gelaten zeg ik: „Gelukkig hoef ik morgenvroeg pas in Stuttgart te zijn”, waarop de baliemedewerkster reageert: „O, wat goed! U kende ons dus al!”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl