Robert Oey gehoord als verdachte van verboden wapenbezit

Filmproducent Robert Oey, de partner van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, is afgelopen vrijdag gehoord als verdachte in een onderzoek naar verboden wapenbezit. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Haarlem dinsdag na berichtgeving in De Telegraaf. Het verhoor, dat deze week zou plaatsvinden, werd vervroegd vanwege een interview dat Oey afgelopen weekend gaf aan NRC.

In dit interview vertelde Oey dat het wapen waarmee zijn zoon afgelopen zomer werd opgepakt, afkomstig was van hem. De 15-jarige jongen had wapen bij zich toen hij met vrienden overlast veroorzaakte op een leegstaande woonboot in Amsterdam. Oey vertelde dat het om een onklaar gemaakte revolver ging, die was gebruikt als rekwisiet op een filmset. Zijn partner, de Amsterdamse burgemeester, meldde eerder dat het om een „(verboden) nepwapen” zou gaan. De revolver lag tien dagen in een lade in de woonkamer van de ambtswoning.

In het gesprek zei Oey al dat hij deze week zou worden gehoord vanwege verboden wapenbezit. Toen het Openbaar Ministerie lucht kreeg van het interview van Oey met NRC, is het verhoor verplaatst naar afgelopen vrijdag, voor de publicatie.

‘Gevangenisstraffen mogelijk’

Het onderzoek is nog gaande, meldt het OM. Het is nog niet duidelijk wanneer er meer over bekend zal worden. Of er een strafeis gaat volgen kan het OM ook nog niet zeggen, maar „gevangenisstraffen zijn mogelijk in zulke gevallen”.

