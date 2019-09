Radio nog altijd populairste luisteractiviteit maar podcasts groeien

We luisteren net zoveel naar de radio als twee jaar geleden, maar de totale ‘audio-tijd’ is gestegen, dankzij onlinemuziekdiensten en podcasts. Dat blijkt uit de Audiomonitor, een enquête van het Nationaal Luister Onderzoek onder 5.289 respondenten van 13 jaar en ouder.

Live radio wordt vooral beluisterd op traditionele apparaten, zoals de stereo-installatie, de autoradio en de draagbare radio. In veel mindere mate wordt er radio geluisterd via internet. Voor het eerst duiken ook slimme speakers in de meting op, zoals die van Google Home en Amazon Echo.

In totaal luistert de Nederlander gemiddeld 202 minuten per dag naar audio. Op de smartphone legt vooral Spotify beslag op de luistertijd. 54 procent van de tijd dat Nederlanders op hun mobiel naar muziek of gesproken woord luisteren, gaat naar dit soort muziekdiensten.

Podcast: 5 miljoen Nederlanders

De podcast – luisteren naar een aflevering van een audioserie op een zelf gekozen moment – is in opmars. 5 miljoen Nederlanders doen dat regelmatig. Een kwart daarvan heeft zich geabonneerd op een of meerdere podcasts. Overigens worden deze niet alleen via de mobiel geluisterd, maar ook via websites. Er wordt vooral thuis (74 procent) in de avonduren naar podcasts geluisterd. Gemiddeld 41 minuten per keer.

„We constateren dat live radio met afstand de grootste luisteractiviteit is”, benadrukt Frans Kok, directeur van het Nationaal Luister Onderzoek. „De digitale transformatie zorgt voor marktgroei en gaat niet ten koste van het live radioluisteren.”

Uit Media:Tijd, een recente enquête waar ook het Nationaal Onderzoek Multimedia aan meewerkte, blijkt dat Nederlanders gemiddeld 8 uur en 23 minuten aan media besteden per dag (deels in combinatie met andere activiteiten). 3 uur 5 minuten gaat naar het kijken: van film tot vlog. De tv is nog steeds veruit het populairste apparaat om te kijken, aldus de onderzoekers, met 89 procent van de totale kijktijd.