Politie Amsterdam pakt 100 Lille-supporters op

Een groep van ongeveer honderd supporters van de Franse voetbalclub Lille OSC is dinsdagmiddag in Amsterdam gearresteerd. De groep fans verstoorde volgens de politie de openbare orde in de buurt van een metrostation nabij de Johan Cruijff Arena. Het metroverkeer in Amsterdam werd tijdelijk stilgelegd vanwege de ongeregeldheden. Lille speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Ajax.

De arrestanten staken vuurwerk af en pleegden volgens een woordvoerder van de politie „strafbare feiten, die nu worden onderzocht”. De supporters zijn in bussen van vervoerder GVB afgevoerd naar een politielocatie in Amsterdam, melden lokale media.

Ongeveer 100 Lille supporters aangehouden vanwege verstoring openbare orde, vuurwerk afsteken en geweld. Politie stelt verder onderzoek in. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) September 17, 2019

In april arresteerde de Amsterdamse politie ook al een honderdtal supporters, toen in aanloop naar het duel tussen Ajax en het Italiaanse Juventus. Italiaanse fans werden in de metro aangehouden, omdat onder hen zich diverse bekende hooligans bevonden. Een deel van de fans had wapens en andere verdachte voorwerpen bij zich.