Netflix gaat concurrentie te lijf met oude serie: Seinfeld

De laatste aflevering van Seinfeld werd in 1998 uitgezonden in de VS. Toch speelt de iconische sitcom een rol in de harde strijd tussen streamingdiensten. Marktleider Netflix maakte maandag bekend de wereldwijde on demand-rechten van de serie verworven te hebben. Vanaf 2021 zijn alle negen seizoenen (180 afleveringen) te zien via de dienst.

Vooral in de VS wordt Seinfeld, bedacht en geschreven door komiek Jerry Seinfeld en schrijver Larry David, gezien als een van de beste en meest invloedrijke sitcoms ooit.

De serie werd in 1989 voor het eerst uitgezonden en draait om het leven van een komiek (Seinfeld zelf) en zijn New Yorkse vrienden George, Elaine en Kramer. Het werd door de makers zelf a show about nothing genoemd omdat de meeste afleveringen gingen over onbeduidende dingen. Een klassieker is ‘The Soup Nazi’, over het bestellen van soep bij een temperamentvolle restauranteigenaar. Sympathiek waren de personages vaak niet. Een belangrijke regel was volgens David dan ook dat ze niet zouden knuffelen en niks zouden leren.

De deal met Sony Pictures Television betreft een periode van vijf jaar. Nu liggen de Amerikaanse rechten bij Hulu, de streamingdienst die in 2015 130 miljoen dollar voor zes jaar neerlegde. In Europa is Seinfeld momenteel te zien via Amazon Prime. Er wordt geen bedrag genoemd, maar volgens de Los Angeles Times heeft Netflix hoog ingezet. Opvallend omdat het bedrijf zich steeds meer richt op eigen producties zoals Stranger Things en Orange is the New Black. Zo wil men minder afhankelijk zijn van aangekochte series die ook weer van de dienst kunnen verdwijnen. In 2018 gaf Netflix 12 miljard dollar uit aan eigen producties.

WarnerMedia heeft Friends

Nieuwe series mogen gouden tijden beleven, oude hits doen het ook goed. Een klassieker als Seinfeld helpt in de concurrentiestrijd. Netflix verloor de bieding op sitcom Friends (1994-2004). WarnerMedia legde 425 miljoen dollar neer voor de Amerikaanse streamingrechten en begint in 2020 met de eigen dienst HBO Max.

Volgens kijkonderzoeken behoort Friends tot de best bekeken series op Netflix. Naast huidige rivalen als HBO, Amazon en Hulu krijgt Netflix te maken met nieuwe concurrenten Apple en Disney. Beide bedrijven lanceren in november hun eigen streamingdiensten. Disney+ is als proef zelfs nu al in Nederland beschikbaar.

Seinfeld en David krijgen een deel van de nieuwe opbrengsten. Seinfeld zelf werkt al een tijdje met Netflix. Hij maakte een stand-up-special en presenteert Comedians in Cars Getting Coffee, een programma waarin hij collega’s interviewt. In het meest recente seizoen wist hij de mediaschuwe komiek en acteur Eddie Murphy te strikken. Daarin zegt Murphy een terugkeer naar stand-up niet uit te sluiten. Waarschijnlijk ligt het aanbod van Netflix al klaar.