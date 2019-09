‘Moederbedrijf WeWork stelt beursgang uit’

The We Company, ook wel bekend als WeWork, stelt zijn beursgang uit tot oktober en mogelijk zelfs later. Dat melden verschillende media, waaronder Financial Times, dinsdag. De oorspronkelijke planning was dat het New Yorkse bedrijf volgende week zijn debuut op technologiebeurs Nasdaq zou maken.

Financial Times schrijft dat de beursgang is uitgesteld door tegenvallende interesse van investeerders. Dat is pijnlijk voor WeWork, dat samenwerkplekken verhuurt aan ondernemers en freelancers. De ‘roadshow’, de traditionele rondgang langs banken en investeerders die bedrijven die naar de beurs gaan maken, zou eigenlijk maandag beginnen. Dit is bedoeld om de belangstelling voor de beursgang te peilen en zo een prijs voor een aandeel te kunnen vaststellen.

WeWork heeft zelf nog niets over het uitstel gecommuniceerd. De flamboyante topman en oprichter Adam Neumann (40) veroorzaakte ophef toen hij onlangs 700 miljoen dollar (627 miljoen euro) uit het bedrijf trok door nog voor de beursgang een deel van zijn aandelen te verkopen. Ook verhuurde Neumann woonruimte in privébezit aan zijn eigen bedrijf.

Minder stemrecht

De Japanse bank SoftBank, die al meer dan 10 miljard dollar in WeWork investeerde, drong vorige week publiekelijk aan op een uitstel van de beursnotering. In navolging van de kritiek werd vrijdag bekend dat het vastgoedbedrijf een aantal aanpassingen aan zijn bedrijfsstructuur heeft doorgevoerd. Zo heeft Neumann als aandeelhouder minder stemrecht gekregen, is besloten om een onafhankelijke directeur aan te stellen en is de rol van Neumanns vrouw in het bedrijf gekortwiekt.

Begin dit jaar werd de aanstaande beursgang van WeWork nog genoemd in het rijtje Uber, Lyft en Slack. De waarde van het bedrijf (1,8 miljard dollar omzet in 2018) werd in januari geschat op 47 miljard dollar. Vorige week bleek dat dit teruggevallen is naar tussen de 15 miljard dollar en 18 miljard dollar. In Nederland heeft WeWork vier locaties in Amsterdam.