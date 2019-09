Marianne Thieme (Tweede Kamer, Partij voor de Dieren). Voor wie niet meteen duidelijk is dat Thieme met haar outfit aandacht wil vragen voor de insecten, die het tegenwoordig moeilijk hebben in Nederland, staat op de ceintuur nog eens ‘Alle kleine beestjes helpen’. De opvallend elegante, met insecten geborduurde jurk is een ontwerp van de Syrische ontwerper Achmed Oso, die sinds 2000 in Nederland woont.

Foto: David van Dam