Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag

Minister van Financiën Wopke Hoekstra zet zijn handtekening onder de Miljoenennota voor deze het koffertje in gaat. Foto Bart Maat/ANP

De aanwezige parlementariërs, kabinetsleden en andere hoogwaardigheidsbekleders in de Ridderzaal kunnen straks in dit boekje zien wat er op het programma staat:

Miljoenennota al uitgelekt

Het is vaste prik: wanneer de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota uit het koffertje haalt, heeft de politieke pers het document al een paar dagen in handen. Ook dit jaar lekte de Rijksbegroting uit, zodat we al vrijwel zeker weten wat Wopke Hoekstra vanmiddag zal presenteren.

Het ministerie van Financiën heeft maanden aan de begroting gesleuteld. Hoe gaat dat precies? Het kabinet komt kort voor Prinsjesdag een aantal keer bijeen voor de finale besluitvorming. Al in het voorjaar worden de wensen van de ministers en staatssecretarissen in beeld gebracht, evenals de financiële mee- en tegenvallers. Dit jaar ging het vooral over koopkracht, winstbelasting, pensioen en klimaat en investeringen.