Koffertje, hoedjes en koning met baard op Prinsjesdag 2019

Veel tradities op Prinsjesdag zijn elk jaar hetzelfde: vrouwen met hoedjes, het koffertje met een al uitgelekte Miljoenennota en de vraag welke jurk koningin Máxima zal dragen. Dit jaar was daar ook ineens de kwestie: heeft de koning nog een baard? En zou dit voorlopig de laatste Troonrede zijn die is voorgelezen in de Ridderzaal?