Staking GM

Bijna 50.000 werknemers van de Amerikaanse autobouwer General Motors (GM) hebben maandag het werk neergelegd om hun onvrede te uiten over hun arbeidsvoorwaarden. Zij vormen de helft van het Amerikaanse personeelsbestand van GM. 33 fabrieken en 22 distributiecentra in de Verenigde Staten liggen stil. Het is de eerste keer in twaalf jaar dat GM-werknemers in het hele land staken. Het is onduidelijk hoe lang de staking zal duren. In een persbericht stelt vakbond United Automobile Workers (UAW) dat de werknemers hogere lonen en een betaalbare zorgverzekering eisen, en zij willen een aandeel in de winst, meer baanzekerheid en betere afspraken voor tijdelijke krachten. GM noemt de staking teleurstellend en benadrukt dat de voorwaarden al zijn verbeterd in een aanbod dat de UAW heeft afgeslagen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 17 september 2019