Indonesische vrouwen moeten voortaan 19 zijn om te mogen trouwen

Het is voortaan verboden voor Indonesische meisjes om te trouwen. Het Indonesische parlement heeft dinsdag ingestemd met een wetswijziging die de minimumleeftijd voor vrouwen om te trouwen verhoogt naar negentien. Deze grens lag op vijftien, maar meisjes die jonger waren mochten tot dusver ook trouwen als hun ouders hier toestemming voor gaven.

De wetswijziging is doorgevoerd onder druk van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Volgens de internationale ngo Girls Not Brides staat Indonesië in de top 10 van landen met het hoogste aantal kindhuwelijken. Cijfers van Unicef laten zien dat één op de zes meisjes voor haar achttiende verjaardag al getrouwd is.

Kindhuwelijken worden gezien als de oorzaak van vroegtijdig overlijden van baby’s en moeders. Ook zouden de huwelijken kinderarbeid in de hand werken. Minister voor Vrouwenrechten en Kinderbescherming Yohana Yembise noemt de wetswijziging dan ook een „geschenk aan Indonesische kinderen”.

De Indonesische Commissie over Geweld tegen Vrouwen hoopte dat de minimumleeftijd vastgesteld zou worden op 21, de leeftijd waarop vrouwen biologisch gezien volwassen en economisch stabiel zouden zijn. Volgens het Grondwettelijke Gerechtshof zou het echter discriminerend zijn om de minimumleeftijd hoger te stellen dan bij mannen, die al langer vanaf hun negentiende in het huwelijksbootje mogen stappen.