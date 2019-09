Hoedjes en kleding langs de meetlat

Willem-Alexander van Oranje-Nassau (Koning). Het feit dat hij er de troonrede mee voorlas, bewijst dat de baard de zomerbevlieging voorbij is. De koning is een late adapter van de trend, die eigenlijk alweer op zijn retour is. Maar zelden knapte een man er zo van op: de – oranje! – baard maakt hem stoerder, moderner en haalde zowaar de aandacht weg van het voor de gelegenheid best gewaagde decolleté van zijn vrouw. Ank Bijleveld (minister van Defensie, CDA). Toepasselijker kan bijna niet: de outfit van Bijleveld is gemaakt uit oude legeruniformen, afgeschreven uniformstoffen en knipresten. Alle vier de onderdelen van de krijgsmacht zijn vertegenwoordigd in het ontwerp van Daisy van Groningen. Het hoedje, een ode aan 75 jaar vrouwen bij de Nederlandse krijgsmacht, is gemaakt door Hassing, dat alle hoofddeksels voor het leger maakt. Koning Willem-Alexander; minister Bijleveld

Foto’s David van Dam

Willem-Alexander van Oranje-Nassau (Koning). Het feit dat hij er de troonrede mee voorlas, bewijst dat de baard de zomerbevlieging voorbij is. De koning is een late adapter van de trend, die eigenlijk alweer op zijn retour is. Maar zelden knapte een man er zo van op: de – oranje! – baard maakt hem stoerder, moderner en haalde zowaar de aandacht weg van het voor de gelegenheid best gewaagde decolleté van zijn vrouw.

Ank Bijleveld (minister van Defensie, CDA). Toepasselijker kan bijna niet: de outfit van Bijleveld is gemaakt uit oude legeruniformen, afgeschreven uniformstoffen en knipresten. Alle vier de onderdelen van de krijgsmacht zijn vertegenwoordigd in het ontwerp van Daisy van Groningen. Het hoedje, een ode aan 75 jaar vrouwen bij de Nederlandse krijgsmacht, is gemaakt door Hassing, dat alle hoofddeksels voor het leger maakt.

Christine Teunissen (Eerste Kamer, Partij voor de Dieren). De lange jurk van Teunissen is een ontwerp van haar achternicht Martine Teunissen, gemaakt van tweedehands stof en in Nederland gemaakt, dus helemaal duurzaam. Eigenlijk nog veel duurzamer dan het bijvoorbeeld de zeewier-creatie van Carla Dik-Faber, want minder uitgesproken; ze kan er bij wijze van spreken de rest van haar leven mee naar feesten. Carla Dik-Faber (Tweede Kamer, ChristenUnie). Dit jaar is de goededoelencreatie van Dik-Faber een kimono met bijpassende culotte van zeewier van ontwerper Nienke Hoogvliet. Het Kamerlid maakt dit jaar een statement tegen fast fashion: een kimono is een tijdloos kledingstuk, zeewier wordt gezien als duurzaam voedsel (het is voor de stevigheid gemixt met recycled katoen), en de kledingstukken zijn met zeewier geverfd. Christine Teunissen; Carla Dik-Faber

Foto’s David van Dam

Christine Teunissen (Eerste Kamer, Partij voor de Dieren). De lange jurk van Teunissen is een ontwerp van haar achternicht Martine Teunissen, gemaakt van tweedehands stof en in Nederland gemaakt, dus helemaal duurzaam. Eigenlijk nog veel duurzamer dan het bijvoorbeeld de zeewier-creatie van Carla Dik-Faber, want minder uitgesproken; ze kan er bij wijze van spreken de rest van haar leven mee naar feesten.

Carla Dik-Faber (Tweede Kamer, ChristenUnie). Dit jaar is de goededoelencreatie van Dik-Faber een kimono met bijpassende culotte van zeewier van ontwerper Nienke Hoogvliet. Het Kamerlid maakt dit jaar een statement tegen fast fashion: een kimono is een tijdloos kledingstuk, zeewier wordt gezien als duurzaam voedsel (het is voor de stevigheid gemixt met recycled katoen), en de kledingstukken zijn met zeewier geverfd.

Marianne Thieme (Tweede Kamer, Partij voor de Dieren). Voor wie niet meteen duidelijk is dat Thieme met haar outfit aandacht wil vragen voor de insecten, die het tegenwoordig moeilijk hebben in Nederland, staat op de ceintuur nog eens ‘Alle kleine beestjes helpen’. De opvallend elegante, met insecten geborduurde jurk is een ontwerp van de Syrische ontwerper Achmed Oso, die sinds 2000 in Nederland woont. Hugo de Jonge (Vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA). De Jonge is een man met een handelsmerk: zeer opvallende schoenen, doorgaans van het Rotterdamse Mascolori. Dit jaar: naar een schilderij van Livia Dencher, een kunstenares met een beperking. „Iedereen moet onbeperkt mee kunnen doen”, twitterde hij. „Daarom moeten we drempels weghalen, letterlijk en figuurlijk.” Marianne Thieme; Hugo de Jonge

Foto’s David van Dam

Marianne Thieme (Tweede Kamer, Partij voor de Dieren). Voor wie niet meteen duidelijk is dat Thieme met haar outfit aandacht wil vragen voor de insecten, die het tegenwoordig moeilijk hebben in Nederland, staat op de ceintuur nog eens ‘Alle kleine beestjes helpen’. De opvallend elegante, met insecten geborduurde jurk is een ontwerp van de Syrische ontwerper Achmed Oso, die sinds 2000 in Nederland woont.

Hugo de Jonge (Vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA). De Jonge is een man met een handelsmerk: zeer opvallende schoenen, doorgaans van het Rotterdamse Mascolori. Dit jaar: naar een schilderij van Livia Dencher, een kunstenares met een beperking. „Iedereen moet onbeperkt mee kunnen doen”, twitterde hij. „Daarom moeten we drempels weghalen, letterlijk en figuurlijk.”