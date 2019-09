Hij wilde een politiehotel bouwen, nu is hij verdacht

Zonder enige ervaring in de bouw wilde Hans W. (63) een hotel voor studenten van de Politieacademie neerzetten. In de rechtbank in Zutphen zegt hij dat het plan misschien te groot leek om te slagen. Maar het idee gaf hem zoveel onrust dat hij het móést proberen, om er vanaf te zijn. Hij vond grond, „via via” kwam hij bij een bouwbedrijf. Tot zijn verbazing bleek zelfs de gemeente Apeldoorn enthousiast.

W., leesbril in zijn haar, wordt nu verdacht van corruptie. Een bouwbedrijf uit Hengelo, dat de klus voor het politiehotel op zich zou nemen, deed aangifte tegen hem. W. zou in februari 2017 in een e-mail om 100.000 euro hebben gevraagd, een vergoeding voor zijn bemiddeling. De medewerkers van het bouwbedrijf, die het verzoek opmerkelijk vonden, zochten W. online op. Ze zagen dat hij lessen verhoortechnieken gaf op de Politieacademie. Tegen het bouwbedrijf had W. niet verteld dat hij in dienst was van de politie. Voor zijn bouwwerkzaamheden had hij een bv opgericht.

Werkstraf van 40 uur

In de rechtbank in Zutphen gaat het dinsdag over de vraag of de politieambtenaar strafbare feiten heeft gepleegd omdat hij zich met het politiehotel bezighield. Het hotel is er nooit gekomen, het geld dat W. vroeg is niet overgemaakt. „We zitten hier vandaag toch in de meervoudige kamer omdat corruptie een ernstige verdenking is”, zegt officier van justitie Sandra Wiarda. „Met overheidsgezag beklede mensen mogen daar geen misbruik van maken.”

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 40 uur. De officier zegt dat W. lang op zijn zaak moest wachten, dat ze dat wil meenemen in haar strafeis. W., die in de rechtszaal steeds begint te snikken, raakte depressief na de beschuldigingen. Zijn advocaat Magrete van der Steeg vraagt om vrijspraak.

Ja, zegt W., hij vroeg om 100.000 euro. Maar dat ging niet over deze klus. („De fee van het politiehotel zou nog moeten worden vastgesteld.”) Het zat zo: de gemeente Apeldoorn had hem gevraagd of er ook personeel van Gelre-ziekenhuizen in zijn hotel ondergebracht zou kunnen worden. Dat bleek niet mogelijk, maar de „zusterflat” kwam er wel. Het bouwbedrijf betaalde W. 10.000 euro voor zijn bemiddeling, blijkt ook uit documenten. Maar bij een etentje met de voormalige bazen van het bedrijf, in 2011 bij de Gouden Karper in Hummelo, was volgens W. afgesproken dat hij veel meer geld zou krijgen. „Vond u die 100.000 euro nu in verhouding staan?”, vraagt rechter C.J.M. van Apeldoorn.

Een ‘privéplan’

W. zegt dat hij nooit een geheim van zijn plannen voor het Politiehotel heeft gemaakt. Zelfs korpschef Erik Akerboom heeft hij in maart 2016 per mail over zijn plan verteld. Een privéplan, noemt hij het in zijn mail, het woord ‘privé’ dikgedrukt.

„U was initiatiefnemer van het project, maar ook onderdeel van de politie”, zegt de rechter. „Zat daar een meerwaarde in?”

W. antwoord dat hij „niet kan ontkennen dat hij door zijn werk kennis had van dingen”. In een intern politierapport had hij eens gelezen dat er misschien wel driehonderd kamers voor studenten nodig zouden zijn.

De afspraak bij de academie was, zegt W., dat hij in de ‘oriënterende fase’ les zou blijven geven. Zodra de ‘uitvoerende fase’ aanbrak, zou hij vertrekken. Hij meldde er niet dat hij nog 100.000 euro verwachtte. Op de Politieacademie loopt een disciplinair onderzoek naar W. Volgens zijn advocaat had W. niets gemeld omdat hij niet zeker was over het geld.

„Mijn conclusie is”, zegt de officier van justitie, „dat een ambtenaar niet als privépersoon kan handelen in zaken die zijn gerelateerd aan zijn ambt.” Ze noemt het „onbegrijpelijk” dat W. dacht in dienst te kunnen blijven bij de Politieacademie.

Als W. nu had laten betalen voor betere examenuitslagen, dan was hij corrupt geweest, zegt zijn advocaat. Maar haar cliënt „had als docent helemaal niet het gezag” om „zo’n grote beslissing als de komst van een politiehotel te beïnvloeden”. Zijn droom van het hotel, zegt ze, „is niet concreter geworden dan een luchtkasteel.”

Uitspraak volgt over twee weken.