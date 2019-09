Fed pompt 75 miljard dollar in markt na abrupte rentestijging

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, heeft dinsdag ingegrepen om een abrupte stijging van de rente voor de zeer korte termijn op de geldmarkten tegen te gaan. De Fed injecteerde 75 miljard dollar (omgerekend 68 miljard euro) in het financiële systeem.

Volgens de Financial Times stegen de rentekosten voor banken om kortstondig dollars te lenen tegen Amerikaanse staatsleningen (de zogeheten repo rate) maandag en dinsdag naar de 10 procent. Normaal gesproken moet de reporente in de buurt liggen van het hoofdtarief van de Fed, tussen de 2 en 2,25 procent. Na de Fed-ingreep viel de reporente weer terug.

Mogelijk is de plotselinge stijging van de reporente een teken van spanning op de financiële markten. Woensdag moet het bestuur van de Fed besluiten over verdere verlaging van de rente om de economie te stimuleren en om de inflatie op het gewenste peil van 2 procent te houden. In juli liet de Fed de rente al met een kwart procentpunt zakken. De Amerikaanse president Donald Trump oefent zware druk uit op Fed-baas Jerome Powell om de rente te verlagen. De Fed zou volgens Trump de rente te lang te hoog hebben gehouden en zo de economische groei hebben ondermijnd.

Centrale bankiers waren eind augustus bijeen in het Amerikaanse Jackson Hole. Lees ook daarover: Centrale bankiers: wij kunnen de wereldeconomie niet redden