Droneverbod voor grootste deel Flevoland vanwege Lelystad Airport

Vanaf 7 november zijn dronevluchten in het grootste deel van Flevoland verboden voor particulieren. Dat bevestigt Luchtverkeersleiding Nederland na een bericht van Omroep Flevoland op dinsdag. Professionele dronevliegers mogen onder de nieuwe regels wel doorvliegen, maar moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het verbod is een gevolg van het nieuwe (lucht-)controlegebied rondom Lelystad Airport. Boven dat gebied liggen de toekomstige vliegroutes van grotere vliegtuigen die op het vliegveld gaan landen. „We gaan beginnen met luchtverkeersleidingtraining voor het huidige verkeer. Daarbij hoort een gecontroleerd luchtruim”, zegt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland.

Professionele dronevliegers moeten 5,6 kilometer afstand gaan houden van het vliegveld. Ze moeten vooraf toestemming vragen en tijdens de vlucht radiocontact onderhouden met de verkeersleiding. Ze mogen in dat gebied maximaal 45 meter hoog vliegen. Drones worden in Flevoland veel gebruikt door boeren, die op die manier hun gewassen in de gaten houden.

Het is nog niet duidelijk wanneer Lelystad Airport daadwerkelijk zal openen voor grote vluchten. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft de opdracht gegeven voorbereidingen te treffen voor een eventuele opening van het vliegveld in 2020. Dit kan zijn „op elk politiek gewenst moment ná april 2020”, schreef de minister begin deze maand in een brief aan de Kamer.

Het vliegverbod boven Flevoland is geen uitzondering in Nederland. Er zijn al enige tijd no fly-zones boven grote steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, rondom de luchthavens Schiphol, Eindhoven, Groningen en Maastricht. Ook gelden er in sommige gevallen vliegverboden boven beschermde natuurgebieden.

Schematische weergave van het gebied dat onder het droneverbod voor particulieren komt te vallen: