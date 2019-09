Dit zijn de beste tips voor stilte op kantoor

Ik mag dan een kantoorexpert zijn, wat ik nog steeds niet snap, is dat de kantoren waar we dagelijks naartoe gaan om te werken, daar eigenlijk totaal ongeschikt voor zijn. Er is te veel lawaai, te veel gezelligheid en er zijn te veel vergaderingen. Als je écht iets af wil krijgen, is kantoor vaak de laatste plek waar je moet zijn.

Ik was dan ook blij verrast toen ik afgelopen week een uitgeverij belde die daar iets op gevonden heeft, namelijk een stilte-uur, elke dag van 10 tot 11. Wat een briljant idee. Een heel uur stilte waarin iedereen ongestoord kan werken! Doe mij er meteen vier per dag en neem er zelf ook één, was mijn eerste gedachte.

Het uur werd in 2016 ingevoerd na een brainstorm over focus en concentratie, zegt Ellen van Dalsem, hoofd pr en marketing van de bewuste uitgeverij als ze me erover terugbelt. Dus ze hebben het nu al drie jaar en tot volle tevredenheid, zegt ze.

Hoe het werkt is simpel: het algemene nummer van de uitgeverij is (uiteraard) altijd bereikbaar, maar verder is het elke dag van 10 tot 11 uur stil. Natuurlijk is er soms bezoek dat alleen dán kan afspreken, en moeten sommige werknemers er af en toe „weer even aan herinnerd worden” hun mond te houden, zegt Van Dalsem. Maar vooral de redacteuren vinden het erg prettig en mensen die erover horen, willen het vaak ook meteen op hún werk invoeren.

Dat willen meer mensen, zo bleek toen ik erover postte op Twitter en LinkedIn. Een enkeling vond het „flauwekul” en de chef van de Haagse redactie van een landelijke krant klaagde erover „dat op sommige communicatieafdelingen het stilte-uur vaak al om 14.00 uur begint en dan duurt tot de volgende ochtend”, maar de overgrote meerderheid was enthousiast. Ik kreeg nog veel meer tips voor een stiller kantoor, zúlke goede, dat ik ze meteen maar even voor jullie op een rijtje heb gezet.

Zo zijn er bedrijven die nog veel langere stilteblokken hebben afgesproken. Zo is er een bedrijf waar „twee stilteblokken van twee uur per week” gelden, heeft een ander bedrijf een „silent Wednesday morning” (who cares dat het in het Engels is zolang het maar stil is), zijn er kantoren waar stiltezones zijn ingevoerd „waar het geluidsniveau bibliotheek is” en bleek er ook een team te zijn dat twee keer per week „met het hele team in de concentratiebubbel zit”. Daarvan heb ik maar even aangenomen dat dat ‘stil zijn’ betekent en niet dat ze elkaar in plastic wikkelen, alhoewel dat natuurlijk ook een prima idee zou zijn.

Er zaten ook valsspelers bij de reacties. Die constateerden dat als je „dit soort kunstjes” nodig hebt om te kunnen werken, je beter de hele kantoortuin kunt afschaffen, maar zo werkt het natuurlijk niet. Of althans, zo werkt het natuurlijk wél, maar dat heb ik al vaak genoeg opgeschreven.

Een veel haalbaarder idee vond ik de suggestie om iedereen zijn telefoon een paar uur in de vliegtuigstand te laten zetten – en dan massaal te vergeten om hem weer aan te zetten – of om een bordje op je bureau te plaatsen op tijden dat je niet gestoord wilt worden.

Iemand schreef dat hij daarvoor een rode respectievelijk groene knop gebruikt, een ander een rood-groen geverfde closetrol, maar het kan natuurlijk ook met een rode of groene pruik, en anders kun je er altijd nog een paar emmers verf tegenaan gooien.

Wat ik ook een briljant idee vond: de regel dat je alleen iets aan een collega mag vragen als je zelf minstens vijf minuten geprobeerd hebt om het antwoord te vinden, oftewel, zo schreef iemand: „geen cultuur meer van onmiddellijkheid” – wat een schitterende term.

Sowieso moet „iedereen die daar niets te zoeken heeft nooit voor tien uur naar kantoor komen”, schreef een ander. Dat scheelt al een hoop stilte in de ochtend en dat is toch de beste tijd om werk af te krijgen, want dan ben je nog fris, zo was de mening.

Je kunt er als bedrijf natuurlijk ook geld tegenaan smijten en investeren in geluiddemping, zo reageerde een ondernemer die dergelijke systemen verkoopt. Op zich een goed idee, maar eigenlijk symptoombestrijding, zo schreef ik al eerder.

Een veel beter idee vond ik het wat filosofischer concept van ondernemer, schrijver en spreker Jason Fried. Hij zegt in een TedTalk die een lezer me stuurde dat ongestoorde uren op het werk zo kostbaar zijn, kostbaarder dan de duurste computer en meer waard dan menig bonus of gouden handdruk, dat niet práten de norm zou moeten zijn op kantoor, maar de stilte. En dat iedereen die er het woord neemt, daarvoor écht een goede reden moet hebben.

Ik stel voor om dit landelijk te gaan regelen. Dan gaat elke dag om 9 uur het luchtalarm en vervolgens houdt iedereen zijn mond, het liefst zes uur lang. Zullen we daar anders morgen mee beginnen?

Dit waren de ‘jeuktweets’ van de week:

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het weten. Tips via @Japked op Twitter.