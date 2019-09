Deemoedig WeWork stelt beursgang uit

Hij buigt al zo diep, en nog steeds is het niet genoeg.

‘Adam’, zoals de 40-jarige topman Adam Neumann van vastgoedbedrijf WeWork zich steevast laat noemen in officiële bedrijfsdocumenten, gaf afgelopen vrijdag heel wat privileges op. Toch gaat de beursgang van de New Yorkse verhuurder van werkplekken voorlopig niet door. WeWork zou volgende week een notering aan technologiebeurs Nasdaq krijgen, maar stelt zijn beursgang uit tot eind dit jaar. Het bedrijf bevestigde dinsdag het bericht hierover in de Financial Times. Redenen voor het uitstel: gebrek aan interesse van beleggers, kritiek op het bedrijfsmodel en kritiek op de leiderschapsstijl van de flamboyante, langharige Neumann.

Het was investeerder SoftBank die vorige week openlijk twijfels uitte over de beursgang van het bedrijf waar de Japanners al zo’n 10 miljard dollar in staken. Als de wiedeweerga nam de top van WeWork daarop maatregelen om die kritiek te pareren en de beursgang te redden. In stukken die het bedrijf vrijdag deponeerde bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC staat een hele waslijst, die vooral onthult hoe het er bij WeWork aan toegaat.

Een greep uit het lijstje:

- ‘Adam’ geeft het geld dat hij persoonlijk heeft verdiend met vastgoedtransacties tussen hemzelf en zijn bedrijf terug aan WeWork.

- Adams vrouw Rebekah mag niet meer de nieuwe bestuursvoorzitter aanstellen als Adam doodgaat of gehandicapt raakt.

- Het stemrecht van Adam (dat hem vrijwel alle macht geeft) wordt flink beknot.

- Adam gaat zelf geen nieuwe vastgoedtransacties meer aan met WeWork.

- Er komt een onafhankelijke directeur.

- Adam stort de miljoenen terug die hij heeft verdiend met de verkoop van de merknaam ‘We’ aan zijn eigen bedrijf.

- Adam (die al zo’n 700 miljoen dollar verdiende door voor de beursgang snel eigen aandelen te verkopen) zal de komende jaren niet meer dan 10 procent van z’n aandelen verkopen.

- Adam en Rebekah zullen zeker 1 miljard dollar aan goede doelen schenken de komende tien jaar.

Gevoelig voor laagconjunctuur

De lijst overtuigt de potentiële investeerders vooralsnog niet. Analisten van Goldman Sachs waardeerden WeWork begin dit jaar nog op 65 miljard dollar. Dat is volgens persbureau Reuters inmiddels, via tussenstappen naar 47 miljard en 20 miljard, tot rond de 10 miljard dollar gezakt.

Want de rol van Neumann mag nu dan worden ingeperkt, het bedrijfsmodel van WeWork blijft hetzelfde – en ook dat maakt beleggers terughoudend. WeWork sluit langlopende leasecontracten af met vastgoedeigenaren, maar verhuurt vervolgens plekken voor korte periodes. Dat maakt het bedrijf kwetsbaar voor laagconjunctuur. Nu de economie afkoelt, zijn investeerders daar extra beducht voor.

De rap dalende waarde maakte WeWork in korte tijd tot symbool van de absurde overwaardering die jonge Amerikaanse technologiebedrijven soms krijgen. Ook de beursgang van Uber en Lyft dit voorjaar, en twee jaar eerder die van Snapchat, viel zwaar tegen. „Ze gingen bij WeWork uit van een waardering van 47 miljard”, zei de Amerikaanse Democratische afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez vorige week in een hoorzitting. „En nu besluiten ze ineens: grapje, we zijn maar 20 miljard waard. Ze hebben het gehalveerd.” Investeerders zouden niet moeten hoeven vertrouwen op zulke onbetrouwbare waarderingen van analisten, stelde ze. Bedrijven moeten meer informatie openbaar maken.

WeWork is inmiddels ook toegevoegd aan het rijtje techstart-ups met een opgefokte machocultuur, zoals taxibedrijf Uber onder topman Travis Kalanick. Werknemers van WeWork klagen in de Amerikaanse pers over de hoge werkdruk en het drankgebruik in het bedrijf. Ze beschrijven een megalomane topman die met een tequila in de hand op vergaderingen oreert over het veroveren van de wereld en Mars.

Om het volledig mannelijke bestuur – ook een punt van kritiek – wat diverser te maken, heeft WeWork begin deze maand Frances Frei aangesteld. Zij is de hoogleraar die vlak voor het vertrek van Kalanick bij Uber werd binnengehaald om daar de harde, seksistische bedrijfscultuur te veranderen.

WeWork, dat begon in 2010, heeft nog nooit winst gemaakt. Vorig jaar verloor het bedrijf 1,9 miljard dollar, meer dan de 1,8 miljard dollar aan omzet die het maakte. Het bedrijf verhuurt wereldwijd werkplekken op ruim 500 locaties, waarvan vier in Amsterdam.