Johnson krijgt onverwacht bijval na weglopen bij persconferentie

De Luxemburgse premier Xavier Bettel heeft zich maandag de woede op de hals gehaald van een aantal Britse politici. Nadat de Britse premier Boris Johnson was weggelopen vanwege gejoel van demonstranten, hield Bettel maandag in zijn eentje een persconferentie. „Ik wilde eigenlijk meneer Johnson bedanken voor het gesprek dat we samen hadden”, zei hij lacherig wijzend het lege spreekgestoelte naast hem. Op enkele meters afstand riepen demonstranten: „Rot op, Boris!”

Britse politici, onder wie enkele prominente critici van de premier, namen het opeens op voor Johnson en vonden het optreden van Bettel ongepast. Zo noemde Lagerhuislid Nicholas Soames, de kleinzoon van Churchill en onlangs nog door Johnson uit de partij gezet vanwege zijn kritiek op het Brexit-beleid, het optreden „zeer slecht”.

Europarlementariër Daniel Hannan noemde de persconferentie een „anti-Brexit-bijeenkomst”.

Ook Nick Boles, die enige tijd geleden uit de Conservatieve Partij is gestapt, noemde het „onbeschoft” dat de persconferentie niet naar binnen werd verplaatst.

Ondertussen werden op internet veel grappen gemaakt met het beeld van het lege spreekgestoelte gedeeld op Twitter.

Guy Verhofstadt, de Brexit-onderhandelaar van het Europees Parlement, verwees naar het interview dat Johnson zondag gaf waarin hij het VK vergeleek met de Hulk. Overigens heeft de Europese Commissie 45 dagen voor de geplande Brexit-dag nog geen geschikt alternatief plan ontvangen van het Verenigd Koninkrijk voor een gereguleerd vertrek. (NRC)

