‘YouTubers krijgen boete van 4.500 dollar voor betreden Area 51’

De Nederlandse YouTubers Ties Granzier en Govert Sweep krijgen samen een boete van 4.500 dollar (4.090 euro) voor het betreden van Area 51. Dat meldt persbureau ANP. Vorige week wilden zij het zwaar beveiligde militaire terrein Area 51 in Nevada binnendringen, naar eigen zeggen om een „mooie journalistieke video” te maken. Als het boetebedrag is betaald, vliegen de YouTubers donderdag terug naar Nederland.

Granzier (20) en Sweep (21) werden aangehouden toen ze zo’n vijf kilometer voorbij de grens van de Nevada National Security Site waren gereden. De politie vond meerdere camera’s, een drone en opnames van het terrein.

Beiden hadden op Instagram aangekondigd naar het militaire terrein te reizen. In een post schreef Sweep: „Eerste dag in Amerika achter de rug. [...] Vandaag richting Area 51. Wish me luck”.

Area 51 is een testlocatie van de Amerikaanse luchtmacht. Online gaan allerlei verhalen rond over dat het Amerikaanse leger er buitenaardse wezens zou vasthouden en onderzoeken.