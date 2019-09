Waren die 198 flessen prosecco echt noodzakelijk?

Halverwege de zitting krimpt oud-politieman Frank Giltay ineen. De Utrechtse bestuursrechter heeft hem achtereenvolgens gevraagd naar creditcard uitgaven die hij niet kan verantwoorden, dure hotelovernachtingen, het inhuren van bevriende ondernemers en nu wil ze weten hoe het kan dat er van sommige uitgaven amper boekhouding is.

Giltay snikt, slaat een hand voor zijn ogen, mompelt in zichzelf „ga ik dit vertellen?” en zegt dan: „Ik heb twee keer een zelfmoordpoging gedaan. Dan wil je helemaal niks meer, alleen maar onder het bed liggen.”

Deze maandag vecht Giltay bij de meervoudige kamer van de bestuursrechter zijn ontslag aan. Eind 2017 werd Giltay ontslagen wegens „zeer ernstig plichtsverzuim”. Hij zou als voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie met geld hebben gesmeten. Hij zou op kosten van de zaak met zijn vrouw snoepreisjes naar Curaçao en Sint Maarten hebben gemaakt en in dure hotels hebben overnacht. Hij huurde ook bevriende ondernemers in en rommelde met facturen, aldus zijn oud-werkgever.

In Zwolle loopt ook een strafzaak tegen Giltay: het Openbaar Ministerie verdenkt hem van valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en ambtelijke omkoping. Bij de bestuursrechter staan vandaag Giltay en de politie tegenover elkaar. Grote vraag: is Giltay terecht ontslagen?

Lees ook: Fraudezaak politie kan beerput openen

Volgens Giltay – strak in blauw pak, zongebruind, zijn haar opgeschoren – was er met zijn uitgaven weinig mis. Jaarlijks had de in 2012 opgerichte COR 1,5 miljoen euro beschikbaar. Die mocht hij naar eigen inzicht besteden, zegt hij. Voor elke cent die hij uitgaf had hij bovendien de goedkeuring van de inmiddels overleden oud-korpschef Gerard Bouman.

Het klopt dat Giltay naar eigen inzicht jaarlijks 1,5 miljoen mocht besteden, zegt de advocaat van de politie Audrey Kho. „Maar waren de gemaakte kosten ook noodzakelijk?” Daarover verschillende meningen.

Vergaderen met luxe koffie

198 flessen prosecco? Giltay: „Een relatiegeschenk.” Kho: „Niemand heeft ooit een fles ontvangen.” Vergaderen met luxe koffie en dure alcohol? Giltay: „Ik vind dure gerechten zo’n mooi begrip. Is 7 euro duur? 12 uur duur? Of 15 euro?” En die luxe hotelovernachting in Almere? De rechter, bits: „U woonde daar [in Almere] gewoon.”

Dat er financieel weleens iets mis ging, wil Giltay best erkennen. Alles moest onder enorme tijdsdruk gebeuren, zegt de oud-voorzitter, en hij had bovendien niet de juiste mensen om zich heen. Hij zat in een wereld die hij niet kende, zegt Giltay, hij was niet opgeleid tot administrateur. „Ik probeerde er met hangen en wurgen het beste ervan te maken.”

Op het naar hem ingestelde onderzoek heeft Giltay kritiek. Medewerkers van de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten tekenden belangrijke passages niet op, collega’s die positief over hem waren werden niet gehoord. Bovendien werd er volgens Giltay geen serieus onderzoek naar de prosecco gedaan. „Ze vroegen twee collega’s die niks ontvingen en hadden beet. Bam!” Het enige doel, aldus Giltay: het onderzoek in de juiste richting duwen. „Ik moest hangen.” De rechter doet over twee weken uitspraak.