in

‘Tijdens mijn carrière ben ik werkzaam geweest als receptioniste, officemanager en secretaresse. Doorgaans met veel plezier, maar toen ik een tijd met ouderschapsverlof ging en daarna weer aan de slag moest, begon het me tegen te staan. Ik had helemaal geen zin meer om op mijn 49ste nog secretaresse te zijn. Thuis vond ik schilderen heel leuk, dus ging ik op zoek naar een plek waar ik me kon laten omscholen. Die vond ik via een zij-instroomtraject. Opeens ging ik veertig dagen met allemaal andere ouderen naar school. Vroeger vond ik leren verschrikkelijk, maar nu was het ontzettend leuk.

„Na mijn stage kon ik een halfjaar blijven werken bij hetzelfde schildersbedrijf en sinds oktober heb ik mijn eigen zaak: Mevrouw de Schilder. Zo nu en dan komt daar een klus binnen, ik moet het echt hebben van mond-tot-mondreclame. Ook werk ik samen met een andere schilder die klussen binnenhaalt.

„Wat ik wel spannend vind, is de winter. Dan wordt er buiten nauwelijks gewerkt, het vochtige weer heeft een negatieve invloed op de verf en de dagen zijn korter. Binnenwerk wordt negen van de tien keer door mensen zelf gedaan, dus dan is er voor de beroepsschilder gewoonweg minder te doen. Ik heb wel een beetje een buffer, maar het is nog niet veel. Het is dus even afwachten hoe dat gaat lopen.”

uit

‘Wat het niet makkelijker maakt, is dat mijn relatie sinds een maand voorbij is. Ik moet alle financiën nu zelf regelen. Daar heb ik wel veel stress van gehad, het zijn toch verantwoordelijkheden die opeens op alleen mijn eigen schouders rusten. Op de boodschappen zou ik niet weten hoe ik moet bezuinigen, maar de hypotheek heb ik kunnen verlagen door middel van rentemiddeling. Ook mijn Ziggo-abonnement heb ik omlaag gekregen.

„Met mijn ex heb ik een co-ouderschapsrekening geopend en daar storten we iedere maand geld op. Daar staat genoeg op, dus als onze zoon Maarten van veertien kleding of iets anders nodig heeft, dan kan dat gewoon.

„Ik volg nu nog een opleiding, dat kost natuurlijk ook geld. Het leren beviel zo goed, dat ik nu doorleer tot gezel schilder. Ik zit op een vakopleiding tussen jongens en meisjes die net beginnen, zij zijn tussen de 16 en 22 jaar oud.

„Momenteel ben ik vooral geld kwijt aan boodschappen en één keer in de week yogales. Schilderen is lichamelijk heel zwaar, zeker in het begin was het wel even afzien. Ik heb dagen gehad dat ik huilend in mijn bed lag van de pijn in mijn lijf. Maar nu is mijn lichaam het wel gewend. De yogales is, naast een rustmoment, ook een goede manier om soepel te blijven. Ik ben uiteindelijk geen 28 meer.”

Netto-inkomen: 1.800 euro gemiddeld Vaste lasten: woonlasten (933 euro), mobiel/internet/tv (45 euro), verzekeringen (238 euro), kosten auto (220 euro), boodschappen (500 euro), kat en vissen (20 euro), kinderzaken (50 euro), yoga (40 euro), vakopleiding (583 euro per jaar) Sparen: alleen zakelijk Laatste grote aankoop: strijkplank met strijkijzer (175 euro)