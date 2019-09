Hoedjes, koetsjes en een koffertje. Wie Prinsjesdag op televisie volgt, zou denken dat de ceremoniële opening van het parlementaire jaar vooral dáárover gaat. De minister van Financiën presenteert de Miljoenennota aan de Tweede Kamer, de koning houdt zijn Troonrede en alle genodigden in de Ridderzaal trekken hun mooiste goedje aan, waarbij de dames de aandacht opeisen met creatieve hoofddeksels.

Maar Prinsjesdag is zoveel meer dan hoedjes, koetsjes en een koffertje. De bestuurlijke bovenkant van Nederland benut de kans om in feestelijke stemming elkaar te ontmoeten, een glas te drinken en bij te praten. Het Binnenhof is voor één dag de grootste netwerkplek van het land.

Programmatisch middelpunt: de Prinsjesdagborrel van VNO-NCW, de machtige lobbyclub van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit feestje in Nieuwspoort, met honderden genodigden, is pas half 4 ’s middags, ná het officiële programma. Al van ’s ochtends half elf tot een uur of twee zijn er legio andere ontvangsten langs de route van de koninklijke stoet. Aan weerszijden van de duizend meter die koning en koningin heen en terug tussen paleis Noordeinde en Ridderzaal afleggen houden tal van bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren hun lunches, lezingen en borrels met live uitzicht op de langstrekkende Glazen Koets. Met veel bekende gezichten: van Harry Mens tot prinses Beatrix, van Femke Halsema tot Gerard Joling.

Een greep uit de netwerkfeestjes.

1Raad van State

De 600 medewerkers van de Raad van State verdringen voor de 85 ruime raamkozijnen van hun drie monumentale kantoorgebouwen, als de Glazen Koets even over 13.00 uur de Kneuterdijk op draait. Prinsjesdag is voor dit Hoge College van Staat weliswaar een gewone werkdag, maar men maakt er wel een feestje van. De 21 staatsraden van de adviesafdeling, aangevoerd door vicepresident Thom de Graaf, mogen de Troonrede uiteraard live bijwonen. Daarvoor verzamelen zij met partners en kinderen in de dependance van de Raad van State op het Binnenhof – recht tegenover de Ridderzaal. Voor deze nog veel exclusievere plek wordt onder de gewone medewerkers honderd plaatsen verloot: vijftig gelukkigen mogen daarbij ieder één introducée meenemen. De overige collega’s krijgen, volgens een woordvoerder, „een wat langere lunchpauze”.

Kneuterdijk 22

2Kloosterkerk

In de Haagse Kloosterkerk, waar koning Willem-Alexander ooit belijdenis deed, houdt de gemeente Den Haag haar jaarlijkse ontvangst voor relaties uit het Haagse bedrijfsleven, (internationale) instellingen, ministeries en buurgemeenten. De wethouders van onderwijs (Saskia Bruines, D66) en van economie (Richard de Mos, Groep de Mos) zijn gastvrouw en gastheer. Het is aan Bruines de beurt om bij de lunch het gezelschap toe te spreken. Burgemeester Krikke heeft elders wat te doen – zie 11.

Lange Voorhout 4

3Algemene Rekenkamer

Ook de drie collegeleden van de Rekenkamer zijn genodigd in de Ridderzaal. Het achtergebleven personeel werkt gewoon door, maar kijkt wel gezamenlijk naar de voorbijtrekkende stoet met de koning.

Lange Voorhout 8

4Van Lanschot Bankiers

Jarenlang organiseerde de raad van bestuur van Van Lanschot op Prinsjesdag een prestigieuze partij in theater Diligentia, schuin tegenover het Haagse filiaal. In aanwezigheid van ondernemers, topambtenaren en miljonairs was er een symposium over de Miljoenennota. Tegenwoordig pakt de vermogensbank het bescheidener aan met 150 klanten uit de regio.

Lange Voorhout 32

5Groote Sociëteit

De meest exclusieve, maar wel wat vergrijsde club van Nederland – alleen mannen van adel en het patriciaat mogen lid worden – opent op Prinsjesdag de deuren voor het hele gezin. Partners, kinderen en kleinkinderen zijn welkom om „Zijne Koninklijke Hoogheid” met zijn gevolg voorbij te zien trekken, vermeldt de exclusieve uitnodiging. Er wordt soep geserveerd, „met sandwiches”. Voor de kleintjes is er ijs.

Lange Voorhout 40

6Hotel Des Indes

Hoofdredacteur Marc van der Linden heeft de eerste etage van dit imposante hotel afgehuurd voor 120 lezers van zijn tijdschrift Royalty. Abonnees betalen 92,50 euro, niet-abonnees 7 euro meer, voor een vip-ontvangst om Prinsjesdag van nabij mee te maken, inclusief ‘koninklijke high tea’ met champagne en een plaatsje op een tribune voor de deur. Des Indes verkoopt hetzelfde arrangement aan zijn gasten voor 87,50 euro – zonder ‘exclusieve goodiebag’.

Lange Voorhout 54-56

7Eddie de Kroes

De in vlees- en vastgoedkringen bekende zakenman Eddie de Kroes houdt al jaren kantoor aan het Lange Voorhout, woont er inmiddels ook en ontvangt elk jaar „bevriende zakenrelaties”.

Lange Voorhout 64

8Escher in het Paleis

Het museum in het voormalige werkpaleis van de vorstinnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix is dinsdag gewoon open – wie zich als prins of prinses verkleedt krijgt zelfs gratis entree. In de vroege ochtend is er nog wel een extern partijtje. Dan houden de Gedeputeerde Staten uit de drie noordelijke provincies er hun traditionele ontbijt, waar ook de Eerste en Tweede Kamerleden uit Friesland, Groningen en Drenthe bij zijn.

Lange Voorhout 74

9Cottontree City by Dimitri

Het voormalige restaurant le Bistroquet heeft niet meer de politieke betekenis van weleer. Ooit was een populaire locatie voor geheime, culinaire onderonsjes voor regering en parlement . Ook op Prinsjesdag doet het tot Cottontree City omgedoopte restaurant niet veel bijzonders. Ja, er wordt een ‘Prinsjesdag Lunch’ geserveerdaangeboden, voor 29 euro.

Lange Voorhout 98

10Ondernemershuis

In april opende premier Rutte dit onderkomen van MKB-vereniging ONL, de van VNO-NCW afgescheurde lobbyclub van Hans Biesheuvel. Ook op Prinsjesdag wil hij zijn voormalige moederorganisatie graag naar de kroon steken. Hij begint bescheiden: een lunch en borrel voor leden en relaties. Biesheuvel zal er spreken „over alle nare dingen uit de Miljoenennota”. Hij heeft tachtig stoelen op de tribune voor de deur gehuurd, geëxploiteerd door de Haagse VVV. Particulieren reserveren een stoeltje voor 18 euro. Voor groepen, zoals ONL, wordt een speciaal tarief gehanteerd.

Toernooiveld 3

11Haags Historisch Museum

Dit jaar geen externe partij in de Schutterszaal op de eerste etage van het Haagse Historisch Museum, koetstechnisch een A-locatie op Prinsjesdag. De zaal was nog beschikbaar maar men was te laat voor het aanvragen van een de benodigde doorlaatbewijzen langs de beveiligingshekken. De medewerkers van het museum kunnen nu zelf, ongestoord vanaf hun bordes naar de langstrekkende ceremonie kijken.

Korte Vijverberg 7

12Huis van Europa

Het Haagse pr-bureau van het Europees Parlement ontvangt zoals elk jaar zo’n honderd gasten: relaties uit bedrijfsleven, ministeries en andere organisaties. Oud-Europarlementariër Bob van den Bos (D66) zal een verhaal houden over de nieuwe Europese Commissie. De huidige 26 Nederlandse Europarlementariërs zijn uitgenodigd maar verhinderd: zij hebben zitting in Straatsburg, in aanwezigheid van minister Stef Blok, de eerste ‘designated survivor’ van het kabinet.

Korte Vijverberg 5

13Kabinet van de Koning

Zoals te doen gebruikelijk zwaait prinses Beatrix vanachter de ruitjes van het Kabinet van de Koning naar haar zoon en schoondochter.

Korte Vijverberg 3

14Mauritshuis

In de ochtend en tijdens de stoet ontvangt burgemeester Krikke (burgemeester Den Haag) haar drie collega’s uit Amsterdam (Halsema), Rotterdam (Aboutaleb) en Utrecht (Van Zanen). Ná de Troonrede is museumdirecteur Emilie Gordenker gastvrouw van de traditionele borrel voor het corps diplomatique: de ruim 130 in Nederland gestationeerde ambassadeurs. Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert de ontvangst, maar wil er niks over los laten. Een genodigde laat weten dat hij aan het eind van de ochtend zich in morning suit dient te vervoegen in de Ridderzaal: in stemmig jacquet dus.

Plein 29

15Tournooiveld

Nog een traditie: elk jaar mag een provincie inwoners uitnodigen om als ‘burgerdeputatie’ met militairen de erehaag langs de route van de Glazen Koets te vormen. Dit jaar komen zij uit Noord-Brabant. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geven na de Troonrede hun jaarlijkse Brabantborrel, om de hoek in café De Haagsche Kluis op het Plein.

Tournooiveld

16Restaurant Wox

Makelaar Harry Mens geeft voor de vijftiende – en laatste – maal zijn Prinsjesdaglunch in restaurant Wox aan het uiteinde van het Voorhout. Op de gastenlijst tal van zakenmensen, oud-politici, journalisten en BN’ers die geregeld in Mens’ zondagochtendshow Businessclass verschijnen: oud-staatssecretaris Willem Vermeend, gesneuvelde bankier Dirk Scheringa, zanger Gerard Joling. Chefkok Lucien Bastiaan bereidt een copieus menu met onder meer king crab, witte tonijn, en op speciaal verzoek van de gastheer, ossenstaartsoep.

Lange Voorhout 51

17Pulchri

Voor de werkgeversborrel in Nieuwspoort losbarst heeft VNO-NCW nog een besloten ‘netwerkevent’ in studio Pulchri. De directie ontvangt alle bestuursleden van driehonderd aangesloten branches. Marieke Blom, de hoofdeconoom van ING, houdt een beschouwing over het kabinetsbeleid.

Lange Voorhout 15

18Onderzoeksraad voor Veiligheid

Hij droeg vijf jaar het koffertje met de Miljoenennota naar de Tweede Kamer, maar moet deze Prinsjesdag gewoon aan het werk. Jeroen Dijsselbloem is nu voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zijn werkkamer aan de voorkant van het pand zal rond 13.00 uur worden bestormd door zeventig medewerkers die óók een glimp van de koning willen opvangen.

Lange Voorhout 9

19Diligentia

Jarenlang gaf Van Lanschot hier zijn Prinsjesdagfeestje (zie 3), daarna ABN Amro. Nu de staatbank daar dit jaar mee is gestopt neemt een derde bank het stokje over. In dit theater is er een speciaal kinderprogramma voor 25 kinderen van genodigden van de bank uit Utrecht. Even verderop, op het Tournooiveld, heeft Rabobank een paviljoen ingericht met een symposium over gezonde voeding voor kinderen en een financiële beschouwing door de eigen hoofdeconoom Barbara Baarsma.

Lange Voorhout 5

20Garoeda

Het beroemde, ook bij politici populaire Indonesisch restaurant Garoeda draait een gewoon lunchprogramma voor zijn vaste gasten. De patron laat weten dat de tafels al weken geleden zijn gereserveerd en hij jaarlijks op Prinsjesdag vaste gasten ontvangt. „Onze begane grond is wat hoger gelegen, dus wij zien het koninklijk paar op ooghoogte langstrekken.”

Kneuterdijk 18a

