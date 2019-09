The Cars-zanger Ric Ocasek (75) overleden

Ric Ocasek, zanger van de newwaveband The Cars, is zondag op 75-jarige leeftijd overleden. De politie trof hem dood aan in zijn huis in New York, meldt persbureau Reuters. De oorzaak van zijn overlijden is vooralsnog onbekend.

De in Baltimore (Maryland) geboren Ocasek nam in 1976 samen met middelbare-schoolvriend Benjamin Orr het initiatief voor The Cars. Ocasek werd niet alleen de leadzanger van de band, maar ook de slaggitarist. Daarnaast schreef hij veel van de liedjes van The Cars.

De band werd al snel bekend, mede door Ocaseks herkenbare, uitgestreken poprock-stemgeluid. Het debuutalbum van de band, het in 1978 uitgebracht The Cars, leverde meteen drie hits op: Good Times Roll, My Best Friend’s Girl en Just What I Needed. In de jaren 80 volgde andere klassiekers, zoals ‘Let’s Go’, ‘Shake It Up’ en ‘Drive’.

Rock ‘n’ Roll Hall of Fame

In 1988 hield de band het voor gezien. Ocasek ging vervolgens verder als solo-artiest en als producent voor andere bands. Ook schreef hij gedichten en maakte hij kunst. In 2018 werd The Cars opgenomen in de Rock ‘n’ Roll Hall of Fame.

Ocasek was 28 jaar lang getrouwd met supermodel Paulina Porizkova. Het koppel maakte in mei vorig jaar bekend gescheiden te zijn. In totaal had Ocasek zes zonen bij drie voormalige echtgenoten.