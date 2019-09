Surinaams kunstfestival wijkt uit naar buurland

Het Moengo Festival, het grootste kunst- en muziekfestival van Suriname, gaat eind september niet door. Althans, niet in Suriname. Vorige week maakte de initiatiefnemer, kunstenaar Marcel Pinas, tijdens een persconferentie in Paramaribo bekend dat hij het festival verplaatst naar buurland Frans-Guyana. Volgens Pinas krijgt hij te veel tegenwerking van de Surinaamse overheid. „De lokale regering heeft onze plannen in de war geschopt.”

Het Moengo Festival zou voor de zevende keer gehouden worden in Moengo, een stad in het noordoosten van Suriname waar Pinas een kunstcentrum en museum leidt. Met zo’n twintigduizend bezoekers per jaar geeft het Moengo Festival een belangrijke economische impuls aan de regio. Hoofdkwartier van het festival is het oude ziekenhuis van Moengo, ooit eigendom van bauxietmaatschappij Suralco. Hier richtte Pinas in 2009 de Tembe Art Studio op, een werkplaats waar jongeren kunstvakonderwijs kunnen krijgen. Ook begon Pinas hier in 2011 een museum voor hedendaagse kunst, het Contemporary Art Museum Moengo (CAMM), met een groeiende collectie van internationaal bekende kunstenaars.

Plan voor middelbare school in museum

Onlangs heeft het Surinaamse Ministerie van Onderwijs aangegeven dat het in het voormalige ziekenhuis een middelbare school wil vestigen. Op 21 juni, toen Pinas even in Nederland was, kwam districtscommissaris Kenya Pansa met bouwlieden onaangekondigd het terrein op met de boodschap dat het bestemmingsplan voor het gebouw en het terrein gewijzigd waren. Een dag later kwam ze terug met een delegatie die bestond uit de ministers Vijay Chotkan (Openbare Werken) en Stuart Getrouw (Justitie en Politie). Zij hebben het museum opengebroken en onbeheerd achtergelaten. Ramen en deuren hebben opengestaan, waardoor kostbare kunstwerken blootgesteld zijn aan de tropische vochtigheid.

Pinas zegt dat hij het ziekenhuis in bruikleen heeft gekregen van Suralco. Hij zit er volgens eigen zeggen niet illegaal, maar heeft ook niet zwart op wit staan dat hij er mag blijven. Pinas zegt dat hij het belang ziet van een school voor de plaatselijke jongeren, maar wil eerst met de overheid onderhandelen over een vervangende ruimte voor zijn museum en kunstcentrum. „Talloze jongeren hebben hier een vak geleerd”, aldus Pinas. „Zij zien in Moengo een toekomst.”

Regeringspartij NDP organiseerde op 8 september een scholierenprotest bij de Tembe Art Studio. Daags na het protest maakte Pinas op een persconferentie in Paramaribo bekend dat hij vanwege alle tegenwerking het Moengo Festival op 28 september zal houden in Saint-Laurent-du-Maroni in Frans-Guyana. „Ik heb geen zekerheid”, aldus Pinas in een persverklaring. „Het festival ging vorig jaar heel moeizaam. We hebben de districtscommissaris gevraagd om een evaluatie, maar die is nooit gekomen. Ook onze borg die we vorig jaar hebben betaald voor aanvang van het festival hebben we nog steeds niet terug.”

Grote Suriname-tentoonstelling

Pinas (1971), die zelf werd opgeleid in Jamaica en een residency deed aan de Rijksakademie in Amsterdam, maakt schilderijen en installaties waarin hij elementen gebruikt van de lokale Marroncultuur. Zijn werk is vanaf 5 oktober te zien op De Grote Suriname-tentoonstelling in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.