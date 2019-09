Minister Slob: schoolbestuur Cornelius Haga Lyceum moet definitief weg

Het schoolbestuur van het Cornelius Haga Lyceum moet definitief weg. Dat heeft minister Arie Slob (Voortgezet onderwijs, ChristenUnie) maandag bekendgemaakt nadat hij in juli hiertoe al het voornemen uitsprak. Dit betekent dat de islamitische middelbare school in Amsterdam binnen vier weken een nieuw schoolbestuur moet aanstellen. Doet het Haga dit niet, dan verliest de school de rijksfinanciering.

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde op 11 juli een zeer kritisch rapport over het Haga. De bestuurders zouden zich schuldig maken aan financieel wanbeheer. Ook zou het burgerschapsonderwijs niet in orde zijn. Op diezelfde dag publiceerde Slob zijn voornemen tot aanwijzing, waarmee hij de school nog een kans gaf een zienswijze in te dienen.

De door de Haga-leiding ingediende zienswijze heeft de minister niet op andere gedachten gebracht. Slob zegt maandag „grote zorgen” te houden over de schoolomgeving van de leerlingen. „Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving. Daarom moet er een nieuw bestuur komen.” Het nieuwe bestuur moet volgens de minister „de onderwijskwaliteit, het bestuurlijk handelen en de financiën op orde brengen”. Het huidige bestuur moet binnen twee weken met een voorstel komen voor een nieuw bestuur.

