Pijnstillerfabrikant Purdue Pharma vraagt uitstel van betaling aan

Purdue Pharma, ontwikkelaar van de pijnstiller Oxycontin, heeft uitstel van betaling aangevraagd, maakte het bedrijf zondagavond bekend. Vorige week sloot Purdue Pharma een miljardenschikking met zeker duizend lokale overheden en 24 staten die de farmagigant aanklaagden.

Purdue Pharma was gedaagd in 2.600 rechtszaken, voornamelijk door lokale overheden, maar ook door 36 staten. Het bedrijf wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de Amerikaanse opiatencrisis die aan honderdduizenden verslaafden het leven heeft gekost. Purdues pijnstiller Oxycontin, sinds de jaren 90 op de markt, wordt gezien als een gateway drug naar onder meer heroïne.

Het bedrijf heeft nu, als onderdeel van de schikking, faillissementsbescherming aangevraagd. Zo kan het bedrijf onder curatoren reorganiseren en een doorstart maken, zonder dat er miljoenen verloren gaan aan langlopende rechtszaken. Onder de schikking is afgesproken dat de opbrengsten van het nieuwe bedrijf naar onder meer lokale overheden gaan, die het geld zullen gebruiken om de opiatencrisis tegen te gaan. Ook zal het nieuwe bedrijf medicijnen ontwikkelen die helpen tegen verslaving.

‘Diep medeleven’

De overeenkomst zal de eisers uiteindelijk zo’n 10 tot 12 miljard dollar (9 tot 10,8 miljard euro) opleveren, waaronder 3 miljard dollar (2,7 miljard euro) van de Sackler-familie, eigenaar van het bedrijf. In een verklaring over de deal sprak de miljardairsfamilie haar „diepe medeleven voor de slachtoffers” uit, maar erkende zij geen verantwoordelijkheid voor de opiatencrisis. Andere staten zijn het niet eens met de deal en willen doorgaan met hun rechtszaken tegen de Sacklers.

Pijnstiller Oxycontin bevat de verslavende stof oxycodon, waardoor patiënten behoefte krijgen aan een steeds hogere dosis. Gebruikers stappen vervolgens veelal over op het goedkopere en sterkere fentanyl of heroïne, waarbij het risico op een overdosis groot is. In 2007 werd Purdue Pharma al veroordeeld tot een boete van honderden miljoenen dollars voor misleidende marketing.