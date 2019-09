‘Onder de Drachenwand’ bekroond met Europese Literatuurprijs

De Oostenrijkse auteur Arno Geiger en vertaler Wil Hansen hebben zondagmiddag de Europese Literatuurprijs gewonnen voor de roman Onder de Drachenwand. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een Europese roman die in Nederlandse vertaling is verschenen en is een initiatief van academisch-cultureel centrum SPUI25, het Nederlands Letterenfonds, weekblad De Groene Amsterdammer en Athenaeum Boekhandel. Auteur Geiger ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro en vertaler Hansen ontvangt 5.000 euro.

Onder de Drachenwand gaat over de laatste jaren van de Tweede Wereldoorloog. De Oostenrijkse jonge soldaat Veit Kolbe is aan het front in Rusland gewond geraakt en lijdt sindsdien aan zenuwaanvallen. Hij komt tot rust bij zijn oom, een politiecommandant in het bergdropje Mondsee.

„Onder de Drachenwand is een grote Europese roman, het werk van een auteur die duidelijk op de toppen van zijn kunnen schrijft”, aldus het juryrapport. Auteur Geiger wordt geroemd om zijn „meeslepende en precieze stijl”. De jury looft vertaler Hansen voor het omzetten van Geigers „brede palet van stijlen en registers” naar „een levendig en sprankelend Nederlands waarin de stijl optimaal tot bloei komt”.

De longlist voor de prijs bestond uit twintig titels uit meer dan tien verschillende Europese landen, samengesteld door twaalf kwaliteitsboekhandels. Een vakjury selecteerde het winnende boek. Deze bestond onder andere uit schrijvers Abdelkader Benali en Thomas Heerma van Voss.

Het is de negende keer dat de Europese Literatuurprijs wordt uitgereikt. Eerder winnaars waren Max, Mischa & het Tet-offensief van Johan Harstad, vertaald uit het Noors door Edith Koenders en Paula Stevens, en Verdriet is het ding met veren van Max Porter, vertaald uit het Engels door Saskia van der Lingen.