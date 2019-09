Olieprijs schiet omhoog; Trump kondigt maatregelen aan

De prijzen van ruwe olie zijn maandag in Azië met meer dan tien procent gestegen, vanwege de aanval op twee olie-installaties in Saoedi-Arabië. Daardoor ligt de helft van de Saoedische olieproductie stil; dat is zo’n vijf procent van de gehele productie wereldwijd. De prijs van Brentolie steeg volgens ANP aan het begin van de handelsdag in Singapore met 11,73 dollar naar 71,95 dollar per vat om daarna terug te zakken tot net onder de 68 dollar.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat de olieprijzen al te erg omhoog schieten: “Vanwege de aanval op Saoedi-Arabië die gevolgen kan hebben voor de olieprijzen, heb ik toestemming gegeven voor het gebruik van de strategische oliereserve, als dat nodig mocht zijn, om met een nader vast te stellen hoeveelheid te zorgen dat de markten voldoende bevoorraad worden”, liet Trump weten via Twitter:

….sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite approvals of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

Hij voegde daar voor alle duidelijkheid nog “MEER DAN GENOEG OLIE!” aan toe:

PLENTY OF OIL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

De strategische reserve van de Verenigde Staten waar Trump op doelt is aangelegd na de oliecrisis van 1973 en is opgeslagen in vier ondergrondse depots aan de Golf van Mexico in de staten Texas en Louisiana.

Een anonieme regeringsmedewerker zegt tegen Reuters dat het niet anders kan dan dat Iran achter de grootschalige droneaanval op de Saoedische olieinstallaties zit: “Er is geen enkele twijfel aan dat Iran hier verantwoordelijk voor is. Het maakt niet uit van welke kant je het bekijkt, er is geen ontkomen aan. Er is geen ander kandidaat.”

Volgens de regeringsmedewerker is er bewijs dat de aanval uit het westen kwam en niet uit Jemen in het zuiden waar de Houthi’s actief zijn, die de aanval hebben opgeëist.