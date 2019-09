‘Ministerie van Financiën greep in bij gevoelig onderzoek naar Belastingdienst’

Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben rechtstreeks ingegrepen in een onderzoek naar de Belastingdienst over het onrechtmatig stopzetten van kinderopvangtoeslag. De ambtenaren schrapten passages uit conceptverslagen van de onderzoekers, melden Trouw en RTL Nieuws na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Mails en documenten die beide media hebben ingezien tonen volgens hen aan dat het ministerie in hoge mate kon bepalen wat er wel en niet onderzocht werd.

Het gaat om onderzoek naar een zaak waarbij in 2014 bij honderden mensen onrechtmatig de toeslag voor kinderopvang werd stopgezet en velen van hen in grote financiële problemen kwamen. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën (D66) kwam daar het afgelopen jaar al meerdere keren over onder vuur te liggen in de Tweede Kamer.

De onderzoekers wilden kijken naar de zogeheten ‘autorisaties’ van medewerkers om na te gaan tot welke documenten zij toegang hadden en waar ze ‘schrijfrechten’ voor hadden. Medewerkers van de Belastingdienst hebben namelijk mogelijk documenten gewijzigd, verplaatst of vernietigd.

Maar volgens RTL en Trouw schrapten ambtenaren de passage over autorisaties uit het conceptverslag uit vrees dat dit gevoelige deel van het onderzoek later alsnog op tafel zouden komen. De onderzoekers zijn expert in digitale data en hadden juist onafhankelijk onderzoek moeten doen.

De Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP), die zich al langere tijd hebben vastgebeten in de zaak, eisen dat Snel binnen drie dagen alsnog alle conceptrapporten openbaar maakt.