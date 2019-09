Toen ik laatst ging oppassen, had ik wat huiswerk bij me van het vak geschiedenis. De lesstof van die week ging over de historie van de Tweede Kamer. Mijn oudste oppaskindje kon al een beetje lezen en vroeg: „Waar op de foto staat de mini-ster? Ik zie alleen maar grote mensen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 september 2019