Inzittenden auto die publiek autocross inreed verdacht van poging tot moord

De twee inzittenden van de auto die zondag na afloop van een autocrosswedstrijd in het Brabantse Leende op het publiek inreed, worden verdacht van poging tot moord of doodslag. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen persbureau ANP. Drie van de vier slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. De verdachten, een 21-jarige man uit Reuver en een 17-jarige vrouw uit Veghel, zijn in verzekering gesteld.

De bestuurder van de auto was volgens de organisatie van de autocross boos omdat hij zijn inschrijfgeld niet terugkreeg toen een van de drie geplande races werd geschrapt. In een verklaring schrijft de organisatie dat toen een ruzie ontstond en een kleine vechtpartij. Vervolgens reed de man met zijn auto „een aantal willekeurige mensen op het rennerskwartier” aan.

Bij de aanrijding raakten twee mannen (33 en 44), een vrouw (35) en een jongen (14) gewond. Ze komen allemaal uit België. De politie laat via Twitter weten dat de jongen zondag is ontslagen uit het ziekenhuis. De andere slachtoffers liggen nog steeds in het ziekenhuis met beenletsel.