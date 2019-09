FNV eist loonsverhoging van 5 procent

Vakbond FNV gaat net als vorig jaar in de cao-onderhandelingen met werkgevers een loonsverhoging van 5 procent eisen. Dat heeft de grootste vakbond maandag bekendgemaakt in zijn cao-inzet voor 2020. Ook gaat de FNV een forse verhoging van het minimumloon eisen. Alle werknemers zouden binnen drie jaar minimaal 14 euro per uur moeten verdienen. Het huidige minimumloon is 9,82 euro.

De loonsverhoging is volgens de vakbond van groot belang omdat de de lonen achterblijven bij de bedrijfswinsten. „De economische groei is meer terechtgekomen bij bedrijven en aandeelhouders dan bij werknemers”, schrijft de vakbond. Ook zegt de FNV zich te gaan inzetten voor meer vaste banen. „Werkgevers kiezen voor onzekere contracten waar mensen nauwelijks van kunnen rondkomen”, stelt de vakbond. „De kloof tussen slecht betaald flexibel werk en goed betaalde banen is vergroot.”

De eis van een loonsverhoging van 5 procent was vorig jaar nog historisch hoog: de hoogste eis in dertig jaar. Ook wil de vakbond ervoor zorgen dat werknemers tot aan hun pensioen hun vak goed en gezond kunnen blijven uitoefenen.

Werkgeversvereniging AWVN, die bedrijven helpt bij cao-onderhandelingen, zegt in een reactie dat ruimte voor een loonsverhoging alleen kan worden bereikt als de productiviteit omhoog gaat. Zo zouden deeltijders gestimuleerd moeten worden om meer uren te werken. Verder benadrukt de vereniging dat het maken van een loonafspraken „maatwerk is”.