Drie jongeren neergestoken in park Breda, 30-jarige man aangehouden

In het Westerpark in Breda zijn zondagavond twee jongens en een meisje van vijftien en zestien jaar neergestoken, van wie één zeer ernstig gewond is geraakt. Dat meldt de politie. Na de steekpartij vluchtte de dader. Om 04.00 uur kon de politie na meerdere tips een 30-jarige man aanhouden.

De jongen die ernstig gewond raakte is na het incident „met de grootste spoed” naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Volgens lokale media is hij in zijn rug gestoken. De andere twee slachtoffers zijn in het ziekenhuis in Breda verzorgd. De jongeren zijn nog niet ontslagen, meldt een woordvoerder desgevraagd. Het is onbekend of ze buiten levensgevaar zijn.

De aanleiding voor de steekpartij zou een ruzie zijn geweest die uitliep in een vechtpartij. Uit verklaringen van zeven jongeren die aanwezig waren in het park, blijkt volgens de politie dat de drie slachtoffers de ruzie wilden sussen toen een man een mes trok en om zich heen begon te steken.

Nadat de man was gevlucht, werd via (sociale) media een signalement van de verdachte verspreid. Het zou gaan om een man met een roodkleurige trui met capuchon. Enkele uren later kon een speciale eenheid een verdachte aanhouden. In zijn woning vonden agenten een mes en een „kledingstuk dat overeenkwam met het signalement”. De verdachte is naar het bureau gebracht.

Voor zover bekend kende de verdachte de slachtoffers niet. Het is onduidelijk wat hij als 30-jarige in een park met allemaal jongeren deed. De burgemeester van Breda Paul Depla heeft zijn medeleven betuigt.

