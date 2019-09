EC: nog geen goed voorstel binnen van regering-Johnson

De Europese Commissie heeft 45 dagen voor de geplande Brexit-dag nog geen geschikt alternatief plan ontvangen van het Verenigd Koninkrijk. EC-voorzitter Jean-Claude Juncker heeft maandag in een gesprek met de Britse premier Boris Johnson benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van het VK is om met een „legale en startklare” oplossing voor de Brexit te komen.

Juncker noemde expliciet de backstop, de achtervang die is bedacht om te voorkomen dat er een harde grens komt tussen Ierland (EU-lid) en Noord-Ierland (onderdeel van het VK). Met een backstop zou het VK gedeeltelijk gebonden blijven aan Europese regels - de reden waarom Johnson er tegen is. Het VK heeft echter nog geen voorstel gedaan waarin een geschikt alternatief voor de backstop is opgenomen, aldus Juncker.

De backstop was opgenomen in de drie deals die de voormalige premier van het Verenigd Koninkrijk Theresa May uitonderhandelde met de EU. Deze sneuvelden in het Britse parlement, waarbij de backstop het grootste bezwaar was.

Johnson herhaalde maandag bij monde van zijn woordvoerder dat hij vindt dat de backstop van tafel moet. Ook zei hij nogmaals dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de EU verlaat, hij ontkende uitstel te overwegen. Volgens de premier zullen de gesprekken met Brussel worden geïntensiveerd. Het was de eerste keer dat Johnson en Juncker elkaar ontmoetten sinds Johnson eind juli premier werd.