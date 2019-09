’40 procent meer zorgmedewerkers met psychische problemen’

Steeds meer medewerkers in de zorg hebben last van psychische problemen, blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van IZZ, het ledencollectief van werknemers en werkgevers in de zorg. Het percentage zorgmedewerkers dat minimaal één keer per jaar psychische zorg nodig heeft, groeide tussen 2014 en 2018 met ruim 40 procent.

IZZ vroeg cijfers op bij de zorgverzekeraars met wie het ledencollectief samenwerkt en analyseerde zo de gegevens van 210.000 zorgmedewerkers bij 385 instellingen. In 2014 zocht 4,7 procent van hen psychische hulp, in 2017 was dat 6,2 procent en afgelopen jaar 6,7 procent.

Uit het onderzoek bleek verder dat vooral werknemers onder de 25 jaar vaker kampen met psychische problemen, aldus woordvoerder Karin van Norel. Een op de tien jongeren kreeg vorig jaar psychische hulp. Onder zorgverleners jonger dan 25 jaar die werkzaam zijn in de langdurige psychische zorg, lag dit percentage zelfs op 13 procent.

Werkdruk

Volgens IZZ komt de toename deels door personeelstekorten en stijgende werkdruk. Bij een kwart van de zorgmedewerkers met psychische klachten zou dit zeker zijn, bij de rest is dit moeilijker vast te stellen, aldus de woordvoerder.

„Jongere mensen willen graag hard werken en kiezen met passie voor zorg”, zegt Van Norel. „Maar ze komen in een zee zonder kust terecht, staan in hun eentje voor grote verantwoordelijkheden.” Volgens haar hebben jongeren ervaren collega’s nodig aan wie zij beslissingen kunnen toetsen, maar staan zij in het begin van hun carrière al vaak alleen voor grote afdelingen.

Het aantal medewerkers per zorgorganisatie dat psychische hulp nodig heeft, verschilt sterk. Dat hangt volgens Van Norel af van hoe gezond het „organisatieklimaat” is. De percentages zorgbehoevenden lopen uiteen van 0 tot 27 procent per instelling.

Ruim de helft van de hulpbehoevende zorgmedewerkers in het IZZ-onderzoek kreeg relatief laagdrempelige psychische hulp van praktijk­ondersteuners bij de huisarts. Een kwart ging naar de basis-ggz, 20 procent naar de gespecialiseerde ggz.