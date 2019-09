Talibaan laten Internationale Rode Kruis weer toe tot grondgebied

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) krijgt weer toegang tot Afghaanse gebieden die onder controle zijn van de Talibaan. Woordvoerder Zabihullah Mujahid heeft zondagochtend laten weten dat de ban op de hulporganisatie ICRC is opgeheven. De veiligheidsgaranties voor de hulpverleners zijn hersteld.

De islamitische groepering garandeert de medewerkers van de hulporganisatie dat zij te werk kunnen gaan in Talibaan-gebied. Alle strijders moeten „de weg vrij maken voor activiteiten van het Rode Kruis”. Het hoofd van de Afghaanse missie van de non-gouvernementele organisatie spreekt op Twitter zijn „waardering” uit voor de hernieuwde status en „erkenning van onze humanitaire principes”.

In april lieten de Talibaan weten dat het ICRC, net als Wereldgezondheidsorganisatie WHO, geen hulp meer mocht verrichten op hun grondgebied. De ngo’s zouden „verdachte activiteiten” hebben uitgevoerd. De Talibaan wantrouwden vooral vaccinatiecampagnes.

„Het islamitische Emiraat zag een aantal problemen met de kwaliteit en kwantiteit van het werk dat werd uitgevoerd door het Internationale Comité van het Rode Kruis in Afghanistan”, zo beschrijft de Talibaan-woordvoerder zondag de redenen waarom de hulporganisatie werd geweerd. Over de WHO wordt in de verklaring niets gezegd.

Neutraliteit

De Talibaan en het ICRC hebben na uitvoerig overleg nieuwe afspraken gemaakt over de specifieke hulp die wordt geboden. Het ICRC biedt hulp in zo’n negentig landen, voornamelijk in oorlogsgebieden. De organisatie stelt altijd „onpartijdig, neutraal en onafhankelijk” te opereren.

In Afghanistan biedt de organisatie - ze is daar al dertig jaar actief - algemene gezondheidszorg en medische zorg voor burgers die in het oorlogsgeweld gewond zijn geraakt. Ook helpt het bij de uitwisseling tussen de strijdende partijen van de stoffelijke overschotten van overleden militanten of soldaten van het Afghaanse nationale leger.

De Talibaan hebben inmiddels de controle over meer dan de helft van Afghanistan. In de laatste weken was de groepering zeer actief en pleegde het meerde aanslagen en aanvallen op grote steden, terwijl ze ook verwikkeld was in verregaande vredesbesprekingen met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump trok vorige week de stekker uit die onderhandelingen, nadat bij een aanslag door de Talibaan een Amerikaanse militair om het leven kwam.