Spanjaard Garcia wint KLM Open, Besseling beste Nederlander

De Spanjaard Sergio Garcia heeft zondag de honderdste editie van het golftoernooi KLM Open gewonnen. De 39-jarige golfer, gehaald als publiekstrekker, begon de slotdag als gedeeld koploper en eindigde met een score van -18 net boven de Deen Nicolai Højgaard (-17).

Wil Besseling eindigt verrassend als beste Nederlander. De 33-jarige Noord-Hollander, nummer 518 op de wereldranglijst, werd gedeeld zevende met een score van 277 (-11). Besseling speelt zijn wedstrijden normaal gesproken in de lagere Challenge Tour. Joost Luiten, met een 90ste plaats op de wereldranglijst de beste Nederlandse golfer, sloot het KLM Open af met een score van -12. De tweevoudig winnaar werd daarmee gedeeld tiende.

Het KLM Open is het enige Nederlandse golftoernooi op de European Tour. De honderdste editie van het toernooi werd deze week gehouden op The International in Amsterdam, onder de rook van Schiphol. De komende drie jaar wordt het KLM Open gespeeld op golfbaan Bernardus in Noord-Brabant.

